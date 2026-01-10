El PSOE exige a Chueca que saque a licitación ya el quiosco del Parque de la Aljafería

El concejal socialista Guillermo Ortiz. - PSOE ZARAGOZA

ZARAGOZA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Guillermo Ortiz ha exigido a la alcaldesa Natalia Chueca que "cumpla sus compromisos" adquiridos con los vecinos del barrio de La Almozara y saque a licitación ya el quiosco del parque de la Aljafería para que las obras comiencen de forma inmediata. Ortiz reclama, de esta forma, que de cara a este verano se incluya en la programación cultural de Zaragoza este espacio, referente social y un elemento icónico del barrio.

El también presidente de la Junta de Distrito de La Almozara ha recordado que el pasado el 16 de junio de 2025, la alcaldesa Chueca anunció que las obras del quiosco comenzarían de forma inminente. "Sin embargo, y tras haber preguntado un 19 de noviembre de 2025 que qué ocurría, el proyecto sigue atascado y no se ha sacado siquiera a licitación", ha lamentado.

Esta "falta de cumplimiento" de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Chueca datan ya de 2024, cuando desde la Junta de Distrito se denunció la situación del quiosco de la Aljafería y "junto a las asociaciones vecinales llegamos al acuerdo de sustituir el equipamiento por uno totalmente nuevo debido al mal estado del anterior", ha explicado.

"Los pasos hasta llegar a ello fueron varios, según ha recordado, se convocaron concentraciones vecinales, se aprobó en Pleno Municipal, mientras se debatía en el propio Pleno se filtró por parte del Gobierno la noticia del nuevo diseño del quiosco sin haberlo consensuado ni con los vecinos ni con los representantes de la Junta de Distrito de la Almozara para luego tener que recular y abrir un proceso participativo; y por último, se incluyó un plurianual y se nos dio la palabra de que en otoño de 2025 se iba a empezar a edificar el nuevo quiosco para así estar terminado a mediados de 2026. A día de hoy, seguimos sin tener noticias", ha lamentado.

Una situación de "abandono" de un equipamiento cultural y una zona verde como es el parque de la Aljafería y su quiosco por parte del Gobierno de Chueca que se suma a la degradación de los equipamientos públicos de la Almozara, la situación de sinhogarismo que, desgraciadamente, se vive en el entorno de la Plaza Europa, la falta de piscinas públicas, o la falta de la apertura de la ampliación del Centro Cívico tres meses después de anunciar que se había entregado la certificación de obra.