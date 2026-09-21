El PSOE exige explicaciones a Azcón por la investigación por difundir información no autorizada del incendio de Riglos

Archivo - El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha reclamado al presidente autonómico, Jorge Azcón, explicaciones "inmediatas" después de conocerse que la jueza que investiga el incendio de Riglos ha abierto una pieza separada para esclarecer si el Gobierno de Aragón difundió información no autorizada relacionada con el procedimiento judicial, según ha publicado Heraldo de Aragón.

El diputado del PSOE Darío Villagrasa ha reclamado "máxima transparencia" al Ejecutivo autonómico y ha recordado que corresponde a la Justicia determinar si pudo producirse alguna infracción.

Al mismo tiempo, ha considerado imprescindible que el Gobierno de Aragón explique qué ocurrió, quién tomó las decisiones y cómo se gestionó una información especialmente sensible.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este mediodía la solicitud de comparecencia de Jorge Azcón en las Cortes de Aragón para que dé cuenta de la actuación de su Gobierno y de las circunstancias en las que se produjo la difusión de esa información.

Villagrasa ha señalado que la apertura de una pieza separada por parte de la jueza constituye un hecho suficientemente relevante como para que el Gobierno ofrezca explicaciones inmediatas y aclare si se difundió información no autorizada vinculada al procedimiento judicial.

Según han indicado los socialistas, citando información publicada por Heraldo de Aragón, el comunicado del Gobierno autonómico se difundió antes de que la defensa hubiera recibido traslado de la petición de prisión provisional.

Para el diputado socialista, el Ejecutivo autonómico debe aclarar cómo pudo hacerse público el contenido y los argumentos de una actuación procesal antes de que una de las partes afectadas hubiera tenido conocimiento de ellos.

TRANSPARENCIA

Ante estas circunstancias, Villagrasa ha planteado una serie de preguntas al Ejecutivo autonómico: "¿Quién decidió hacer pública esa información? ¿Quién autorizó el comunicado? ¿Qué miembros del Gobierno conocían su contenido antes de su publicación? ¿Quién tuvo acceso al escrito judicial? ¿Se trasladó ese documento, total o parcialmente, a algún medio de comunicación?".

Del mismo modo, ha insistido en la necesidad de actuar con "máxima transparencia y rigor por la especial sensibilidad de un procedimiento judicial relacionado con uno de los incendios más graves vividos en Aragón" y en el que falleció un soldado de la Unidad Militar de Emergencias.

El diputado del PSOE ha subrayado asimismo que su partido respetará "escrupulosamente" la investigación judicial y que será la Justicia la que determine si existió o no alguna infracción penal.

Sin embargo, la responsabilidad política, ha añadido, pasa por que el Gobierno explique quién adoptó las decisiones, quién tuvo acceso a la información y qué mecanismos se siguieron para su posterior difusión.

Según la información conocida, la jueza ha solicitado al Gobierno de Aragón que identifique a las personas que ordenaron o autorizaron la elaboración y publicación del comunicado, quién lo redactó, desde qué órgano se remitió a los medios y qué personas tuvieron acceso al documento procesal. De igual forma, pretende esclarecer si el escrito judicial fue facilitado, total o parcialmente, junto con la comunicación institucional.

Villagrasa ha concluido que, precisamente por la gravedad del incendio y por la existencia de un procedimiento judicial abierto, la actuación del Gobierno de Aragón debía estar presidida por "el máximo rigor institucional y por una gestión especialmente cuidadosa de la información".