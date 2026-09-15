El PSOE exige al Gobierno de Azcón respuestas para los afectados por el derrumbe de la calle San Francisco de Teruel

El diputado autonómico del PSOE Aragón, Pedro Polo, y el portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Teruel, José Guillén. - PSOE.

TERUEL 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado en las Cortes de Aragón una batería de preguntas y solicitudes de información con las exige respuestas al Gobierno autonómico de Jorge Azcón sobre las razones por las que "aún no se ha convocado ni, por supuesto, cobrado la línea de ayudas, varias veces anunciada, destinada a los afectados por el derrumbe del edificio número 21 de la calle San Francisco de la capital turolense, que ocurrió hace ahora 38 meses".

El diputado autonómico Pedro Polo y el portavoz en el Ayuntamiento de Teruel, José Guillén, han explicado que las preguntas responden a las "promesas incumplidas" del Gobierno de Aragón con los vecinos San Francisco y buscan crear "presión política" para que PP y Vox atiendan ya "este drama que están sufriendo" tras sus reiterados "compromisos en sede parlamentaria".

Han recordado que la primera proposición no de ley socialista en el parlamento aragonés para solicitar una línea de ayudas para los vecinos afectados y una "necesaria" intervención integral en la calle San Francisco data de abril de 2024 y entonces fue rechazada por PP, Vox y PAR.

Presentada y debatida de nuevo un año después, con ocasión del segundo aniversario del derrumbe, sí que fue aprobada. "Y otro año después, sigue sin haber avances", han acusado los representantes socialistas justificando la presentación de "una batería de preguntas" para instar al Gobierno de Jorge Azcón "cumpla con el mandato que ellos mismos se dieron" al aprobar la iniciativa en las Cortes.

TRANSPARENCIA

"Vamos a seguir insistiendo lo que haga falta para que haya transparencia, aclaren cómo va la tramitación y, sobre todo, para que los vecinos cobren esa ayuda", ha dicho el diputado autonómico Pedro Polo reclamando al Ejecutivo de PP/Vox "basta de excusas" ante los reiterados retrasos y las probables dificultades para cobrar que denuncian los vecinos, de acuerdo a las bases ya publicadas a principios de este año.

Esas iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista registradas en las Cortes de Aragón pasan por una pregunta oral al consejero de Fomento, Octavio López, para que responda en el pleno "en qué fecha concreta van a recibir los vecinos afectados" las ayudas económicas comprometidas por el Gobierno de Aragón.

Además, otra pregunta oral hace referencia a la cuantía máxima de las ayudas, fijadas en 70.000 euros en los supuestos de destrucción total. Atendiendo al contexto del mercado, los socialistas quieren saber si el Gobierno de Aragón considera que es una cantidad "suficiente para una familia que lo ha perdido todo" y si tienen previsto incrementar "esta cuantía máxima teniendo en cuenta los actuales precios de mercado de la vivienda en Teruel y el importante incremento que estos han experimentado desde que se produjo el derrumbe".

Pedro Polo ha anunciado también el registro de una pregunta escrita, "que fija posición", sobre el estado concreto de tramitación de la convocatoria de ayudas y los trámites administrativos realizados hasta la fecha, así como si está previsto "aplicar la tramitación de urgencia contemplada en las propias bases reguladoras" o adoptar alguna otra medida "para agilizar la convocatoria, resolución y pago de estas ayudas".

Por último, otra solicitud de información requiere la documentación que pueda existir sobre las actuaciones realizadas tras la aprobación en las Cortes de Aragón de la proposición no de ley del PSOE que pedía la elaboración de un Plan de Rehabilitación Integral de la calle San Francisco y su entorno en la ciudad de Teruel.

Polo ha apuntado que el Gobierno autonómico "tiene la obligación de contestar" y que, "si no contestan", "por lo menos que se les caiga la cara de vergüenza de que no han hecho nada durante todo este tiempo".

"El PP sigue su "modus operandi" habitual que es no hacer nada, dejar que las cosas se pudran, que pase el tiempo y no cumplir con sus responsabilidades", ha dicho reiterando que desde el PSOE seguirán "recordándoselo siempre, que actúen de una vez y cumplan con sus responsabilidades y con los vecinos de San Francisco".

Por su parte, el portavoz en el Ayuntamiento de Teruel, José Guillén, ha recordado que en estos últimos 38 meses, desde el derrumbre, desde el Grupo Socialista "hemos intentado hacer lo que nos corresponde como personas con responsabilidad institucional, que no es otra cosa que ayudar en el día a día de la gente".

Así, en el caso de los afectados por el derrumbe, que sufren una situación muy complicada por la pérdida del patrimonio en lo económico y también en lo personal", ha dicho haber "intentado estar cerca de ellos, escucharles, oír sus críticas también y ponernos a su disposición", lo que les ha llevado a presentar las distintas iniciativas que se han debatido en las Cortes de Aragón.

Más de dos años después de haber presentado la primera proposición no de ley y de un año desde la aprobación de la segunda, Guillén ha apuntado que hasta ahora "solo tenemos unas bases" de un futura convocatoria.

"Hace nueve meses desde que su publicó y sigue sin haber avances", ha dicho para explicar por qué se han registrado las preguntas. "A ver si de una vez por todas se cumple con ese mandato que el propio Gobierno de Aragón a través de las Cortes se adjudicó", ha sentenciado.