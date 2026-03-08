El PSOE en la Hoya de Huesca plantea una línea de ayudas alcomercio de venta ambulante en núcleos rurales

Archivo - Mercado ambulante de la avenida Monegros en 2024. - ÁLVARO CALVO. - Archivo

HUESCA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Comarca de la Hoya de Huesca ha planteado la puesta en marcha de un programa de ayudas para los comerciantes que realizan venta ambulante de primera necesidad en los núcleos rurales que carezcan de comercio fijo.

La propuesta del PSOE permitiría cofinanciar los gastos operativos de estos comerciantes, en su mayoría autónomos y PYMES, que en el contexto actual de escalada de precios por la guerra de Trump están viendo cómo se multiplican los costes de desplazamiento o de productos hasta hacerlos inasumibles.

El grupo socialista explica que son muchos los municipios que carecen de establecimientos comerciales o tiendas de multiservicio, por lo que la venta ambulante es, en muchos casos, la única forma que tienen los vecinos de acceder a bienes de primera necesidad como es el pan, productos frescos, artículos de higiene o de limpieza.

Una carencia que afecta especialmente a las personas con movilidad reducida o sin medio de transporte propio, quienes dependen directamente de este comercio ambulante para cubrir sus necesidades básicas.

CÁLCULO SEGÚN EL NÚMERO DE NÚCLEOS Y LA DISTANCIA RECORRIDA

La iniciativa del PSOE, que se debatirá en el Consejo Comarcal de esta semana, plantea también que uno de los criterios para la concesión de estas ayudas sea que la sede fiscal y social del comerciante radique en uno de los municipios de la Comarca de la Hoya de Huesca, priorizando las empresa con sede fuera de Huesca capital, con el fin de fortalecer el tejido empresarial del ámbito estrictamente rural.

Para los socialistas, es responsabilidad de esta institución comarcal apoyar a quienes, con su actividad diaria, aseguran que ningún vecino de nuestra zona quede desatendido por su lugar de residencia.

En el cálculo de estas ayudas, el PSOE plantea que sea proporcional al número de núcleos de población atendidos y la distancia kilométrica recorrida en las rutas de servicio, tomando como referencia el domicilio fiscal del solicitante.

El grupo socialista en la Comarca de la Hoya de Huesca considera que esta propuesta tendrá múltiples beneficios en el territorio. No sólo ayudará a estos comerciantes, sino también a los productores locales a los que los vendedores ambulantes compran parte del producto que luego venden, y, con ello, se dará un impulso también a la economía de proximidad, que fija población en los pueblos de la Comarca.