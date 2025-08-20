El PSOE insta a Azcón a aceptar la condonación de la deuda para mejorar la financiación de Aragón

ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de las Cortes de Aragón, Óscar Galeano, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, a aceptar la condonación de la deuda de las Comunidades Autónomas, que el Ejecutivo central aprobará próximamente y que supone una quita para Aragón de 2.124 millones de euros, para que así la Comunidad disponga de más financiación para los servicios públicos.

"Sería una irresponsabilidad que Azcón renunciara a que desde el Gobierno central llegue más dinero en forma de condonación de deuda", ha dicho Galeano.

"Esta quita va a permitir a Aragón disponer de más dinero ya que se reducirán los intereses que tiene que pagar por el capital pendiente, entre otras ventajas para las arcas financieras", ha añadido el portavoz de Hacienda del PSOE.

"Azcón ha de actuar como presidente de Aragón, no como un delegado de Feijóo; es el presidente de todas y todos los aragoneses y como tal ha de gobernar y gestionar para lo que mejor convenga a Aragón, y la quita de la deuda es una oportunidad histórica", ha añadido.

En este sentido, el diputado socialista ha pedido al Gobierno de Azcón que, "dado que se va a disponer de más recursos, se destinen a mantener y mejorar los servicios y equipamientos públicos".

"Urge priorizar lo público; con el sector privado se colabora, pero no se le prioriza a costa de lo público, que es lo que está haciendo Azcón", ha añadido.

"Azcón solo rebaja impuestos a los de siempre", ha dicho y en este sentido ha pedido a Azcón "que presente un plan de choque urgente para la sanidad pública, del que se beneficien todas las personas y sobre todo quienes más necesidades tiene porque sólo disponen de lo público".

"Cuando más dinero llega desde el Gobierno central a Aragón; cuando más dinero hay en los presupuestos autonómicos, aunque estén prorrogados, peor están los servicios públicos en Aragón y el caso de la sanidad pública es alarmante", ha agregado.

Ante tal realidad, el diputado ha concluido que "Azcón no puede vivir obcecado en la crítica y en la no gestión y ha de aprovechar la gestión del gobierno central en beneficio de los y las aragonesas".