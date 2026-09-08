El PSOE lamenta un inicio de curso en Aragón con barracones y desaparición de rutas escolares

El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón Jesús Morales - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Jesús Morales, ha criticado este martes que el comienzo de curso en la Comunidad ha empezado con "recortes" en la educación pública, barracones o desaparición de rutas escolares.

En rueda de prensa, Morales ha argumentado que Jorge Azcón "lleva tres años gobernando y sigue culpando a otros de su propia gestión", ha ejemplificado el "deficiente" comienzo de curso en Aragón y ha asegurado que "la consejera de Educación es la consejera de los recortes".

"Empieza el curso dejando clara su política: menos recursos para la escuela pública", ha dicho Morales, quien ha remarcado que, en el primer día de curso, "hay alumnos que todavía no saben qué centro les corresponde, alrededor de 2.000 niños empiezan las clases en barracones y vuelve a haber problemas de transporte escolar que afectan especialmente al medio rural".

Se ha referido también a los problemas que hay en transporte escolar en localidades de todo Aragón como La Cuba, Tronchón, Bordón, Castejón de Sobrarbe, Saravillo y distintos municipios de la comarca del Somontano.

"En algunos casos, las familias tienen que llevar personalmente a sus hijos al centro; en otros, los alumnos afrontan recorridos que pueden superar las dos horas diarias de autobús", ha dicho.

El portavoz adjunto del PSOE ha reprochado que Azcón "siempre busca excusas en el Gobierno de España para no ejercer sus competencias", en referencia a que, tras más de tres años gobernando, diga ahora que no implanta la gratuidad en la etapa de 0 a 3 años que prometió por la regularización de las ratios impulsada por el Ejecutivo central. "Las competencias educativas son del Gobierno de Aragón", le ha recordado