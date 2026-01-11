El PSOE Monegros urge una actuación en la A-230 y advierte de lagrave inseguridad para los vehículos que la atraviesan

Estado de la carretera A-230 en un punto del trazado. - PSOE MONEGROS

CASTEJÓN DE MONEGROS (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

La diputada socialista en las Cortes de Aragón Lorena Canales urge al Gobierno de Azcón a "que se haga algo más que fotos" ante el mal estado de la carretera A-230 y la inseguridad que sufren los conductores que la recorren a diario. "No se trata de un capricho, se trata de nuestra vida. Cada vez que pasamos por esta carretera, nos arriesgamos a tener un accidente", ha alertado.

"Denunciamos en noviembre la falta de seguridad en las obras de la carretera A230 y, dos meses después, han puesto un semáforo y poco más. Con el hielo y el agua de los últimos días, la situación se ha agravado y la carretera está impracticable. ¿A qué se han dedicado en este tiempo el consejero López y el presidente Azcón? La dejación de funciones es clara", ha reprochado Canales.

La socialista insiste en que fue el PSOE el que incluyó estos trabajos en el Plan Extraordinario de Carreteras, "y cuando las obras terminen, esta carretera será plenamente segura para sus usuarios, pero la ejecución está siendo un auténtico calvario. Y no son quejas por las molestias, que todos las comprendemos, sino por la falta extrema de seguridad", ha aclarado.

Para Canales, la mejora de la carretera que une Sariñena y Bujaraloz "es muy necesaria precisamente para garantizar una seguridad de la que ahora carecen los usuarios".

Canales ha hecho estas declaraciones en una nueva visita a los trabajos que se están llevando acabo. Un viaje que ha descrito de la siguiente manera: "Hemos llegado a 40 kilómetros por hora".

La diputada por la provincia de Huesca ha acusado al presidente Jorge Azcón de haber dejado "aparcados" los problemas del territorio para centrarse en su campaña electoral: "Ha abandonado a su suerte a quienes vivimos en el medio rural y necesitamos a diario las carreteras para ir a trabajar, para ir al centro de salud o para que nuestros hijos vayan al colegio o al instituto".

"Esperamos, ha señalado Canales, "que esta sea una de las visitas que esté preparando el candidato del Partido Popular para las próximas semanas, porque así verá las condiciones en las que estamos. Aquí ya no valen las promesas, aquí queremos realidades. Y la realidad es que ni han escuchado las quejas de los vecinos ni han hecho nada para solucionarlas", ha concluido.