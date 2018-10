El PSOE no ratifica los presupuestos participativos por la "arbitrariedad" de Giner

Publicado 04/09/2018 13:35:52 CET

ZARAGOZA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza no ha apoyado la ratificción de los presupuestos participativos en la comisión extraordinaria Participación Ciudadana celebrada este martes manteniendo el sentido de voto de la pasada comisión de julio, en la que manifestaron su posición contraria a la ratificación de los proyectos de ciudad por la "arbitrariedad" de la consejera del área, Elena Giner.

Desde el grupo socialista han indicado que el proceso de presupuestos participativos de este 2018 ha estado marcado por la "arbitrariedad, la falta de diálogo y la imposición" de las propuestas que más le interesan a Zaragoza en Común (ZeC).

"Ante el chantaje que plantea Elena Giner, amenazando con la pérdida de las partidas asociadas a los proyectos de Ciudad, el PSOE le pide que se moje y si realmente cree en los proyectos y quiere tirar adelante con este proyecto de presupuestos, los apruebe por decreto".

Ante el "miedo" que quiere transmitir a los ciudadanos por la pérdida de inversiones, el concejal socialista, Roberto Fernández, ha recordado que los incumplimientos y las partidas sin ejecutar de las propuestas del PSOE a los presupuestos ascienden a más de diez millones de euros.

Una vez más les ha instado a que, como han hecho en otras tantas ocasiones, recurran a la figura del decreto para aprobar estos proyectos, ha indicado el PSOE en una nota de prensa.

En cuanto a los nuevos informes sobre las viabilidad de las propuestas, según el grupo socialista, no han servido para aclarar la mayor parte de las dudas y no aportan nada nuevo. El verano no ha servido para aclarar las dudas al "no presentar nada nuevo bajo el sol". Dichos informes vuelven a mostrar una sospechosa arbitrariedad.

Precisamente es esa "arbitrariedad" la que condiciona el apoyo del grupo socialista, dado que los criterios de valoración técnica varían en función de si los proyectos son de interés para ZeC o para sus apoyos, según ha indicado el portavoz socialista.

"La falta de diálogo y el trágala de Giner han liquidado todas las bondades del proceso de Presupuestos Participativos". El PSOE ha recordado a Elena Giner que en ausencia de una mayoría política es el diálogo lo que debe primar y "es de lo que precisamente ha carecido este proceso".

Fernández ha recordado por último que es Giner la que ha liquidado con su "mala gestión y su actitud intransigente" todo el capital político que suponía el apoyo que el PSOE dio a los presupuestos participativos.