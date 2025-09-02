El PSOE pedirá un pleno extrordinario sobre el cierre de las siete zonas jóvenes de Zaragoza

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y le conejal Paco Galán, en la Zona Joven de Miralbueno - PSOE

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que va a registrar la solicitud de un pleno extraordinario en el que pedirá que el Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, "paralice" su decisión de "cerrar" siete zonas jóvenes y Piee (Programas de Integración de Espacios Escolares)de Zaragoza.

En las próximas semanas, está prevista la clausura de las zonas jóvenes de Miralbueno, Casablanca, Parque Goya, Arrabal, La Jota, Valdefierro y Santa Isabel.

Ranera ha visitado este martes la Zona Joven de Miralbueno acompañada por el concejal socialista Paco Galán, y ha recordado que el curso pasado el Gobierno de la ciudad "cerró" la Zona Joven El Túnel de Oliver y, ahora, "pretende no solo cerrar otras siete casas de juventud más, sino también reducir el número de horas de los Piee".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ranera ha hecho hincapié en que Zaragoza ha sido referente en políticas de juventud, con "espacios de libertad, relación y de participación donde los jóvenes se organizan".

Por ello, ha considerado "imprescindible" que Natalia Chueca "escuche a los jóvenes para que conozca de primera mano lo que necesitan para seguir creciendo como personas". "Por ello es tan importante la celebración de este Pleno extraordinario y que los jóvenes, las familias y los usuarios vengan a explicarse, para que Zaragoza siga siendo referente en materia de juventud", ha concluido.