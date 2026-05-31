El PSOE pide a Azcón que se tome en serio la prevención de incendios forestales con ganadería extensiva en Aragón

El diputado del PSOE Aragón Marcel Iglesias. - CORTES DE ARAGÓN.

HUESCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Agricultura y Ganadería en las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias, defiende este lunes en el Parlamento aragonés una iniciativa para pedir al Gobierno de Aragón un sistema de pagos que incentive la función de la ganadería extensiva para prevenir los grandes incendios forestales.

"Se han aprobado iniciativas similares en las Cortes, pero el Gobierno de Azcón no ha hecho nada para ponerlas en marcha. En cambio, en otras comunidades ya se paga para que el ganado limpie zonas estratégicas del monte y evitar grandes incendios", explica.

Iglesias sostiene que la ganadería extensiva es fundamental para la economía del medio rural aragonés y para el mantenimiento de población en pequeños municipios. "A ello se suma que el ganado extensivo contribuye a la conservación de la biodiversidad, mantiene el monte y previene los incendios forestales ya que el pastoreo reduce la acumulación de masa vegetal", argumenta Marcel Iglesias, que añade a todo ello la importancia de la gestión sostenible del territorio".

Iglesias ha recordado que durante la pasada legislatura el PSOE ya hizo esta propuesta y el resto de partidos la aprobaron, aunque el Gobierno de Aragón todavía no ha implementado los pagos a los ganaderos. "Se han aprobado iniciativas similares en las Cortes, pero el Gobierno de Azcón no ha hecho nada para ponerlas en marcha.

En cambio, señala, en otras comunidades ya se paga para que el ganado limpie zonas estratégicas del monte y evitar incendios", dice el diputado socialista. Andalucía fue pionera, también en Extremadura existen estos pagos y en Galicia, Cataluña, Comunidad de Madrid o el Cabildo de Gran Canaria se aplican programas similares.

Y ante la inexistencia en Aragón de medios suficientes para mantener el monte limpio y prevenir incendios, la iniciativa socialista pide el establecimiento de un pago ecosistémico.

"Además", dice el diputado, "esta medida supondría un ahorro económico significativo" ya que, según expertos en extinción de incendios, "el coste medio por hectárea quemada puede rondar los 15.000 euros, sin contar los daños ambientales irreversibles y las pérdidas económicas asociadas.

PIDE ATENDER LAS REIVINDICACIONES DEL SECTOR

Marcel Iglesias asegura que es una propuesta que atiende a las reivindicaciones del sector ganadero y concilia el mantenimiento de este tipo de ganadería con la limpieza de los montes, que contribuiría a frenar la rápida propagación de los incendios.

El PSOE pide al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de este sistema de pagos en colaboración con las diputaciones provinciales aragonesas y que se establezca una mesa de trabajo y negociación con los representantes del sector ganadero, organizaciones profesionales agrarias, sindicatos agrarios y asociaciones vinculadas a razas autóctonas, con el objetivo de consensuar el modelo de aplicación, requisitos, criterios técnicos y cuantía económica del pago por hectárea.

La iniciativa socialista insta también a "enfocar el sistema de prevención de incendios en zonas estratégicas del monte, especialmente zonas de pasto colindantes e incluidas en la masa forestal, cortafuegos y áreas de difícil acceso para maquinaria, bajo criterios técnicos coordinados por los servicios forestales y los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) y contando con la participación activa del sector ganadero.