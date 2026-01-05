El PSOE pide a Chueca que deje "sus políticas sociales de marketing" y apueste por un plan de choque ambicioso

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Paco Galán. - PSOE

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Paco Galán ha reclamado a la alcaldesa, Natalia Chueca, que, con el presupuesto más alto de la historia, "se deje de políticas de marketing, de decir que hace y haga de verdad", poniendo en marcha un verdadero Plan de Choque en Políticas Sociales, "realmente ambicioso, que no se quede en el cumplir lo estrictamente legal sino que vaya más allá".

Un verdadero Plan de Choque que resuelva el problema del sinhogarismo en esta ciudad, desgraciadamente cada vez más creciente; un verdadero plan de choque contra la pobreza infantil, teniendo en cuenta de que en algunos barrios de Zaragoza uno de cada tres niños está en riesgo; y un plan real, con respuestas innovadoras, contra la soledad no deseada de nuestros mayores.

En concreto, refiriéndose a pobreza infantil, Paco Galán ha recordado que, en los dos últimos años, "la tendencia en reducirse esta lacra que nos afecta como sociedad vuelve a ser otra vez un problema en las estadísticas".

El último informe de Ebrópolis señala que algunos de los barrios de esta ciudad tienen un 40% de alarmante pobreza infantil. Además, en términos generales, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza infantil en Zaragoza.

"Pero la pobreza no solo es infantil. También es desigualdad en las familias y este mismo informe señala que la desigualdad en Aragón, por desgracia, vuelve a crecer", ha lamentado.

En cuanto a la soledad no deseada, el edil socialista se ha referido a la "escasa cobertura de los servicios de ayuda a domicilio, que siguen estando anclados en modelos de 15 años".

"Por mucho que nos quiera vender Chueca y su Gobierno la idea de que ha incrementado el presupuesto en ayuda a domicilio, en realidad, lo que hace es reconocer un derecho que las trabajadoras tenían, es decir, salarios dignos, y por tanto, cumplir el convenio laboral. Pero no va más allá", ha subrayado.

UN PLAN DE CHOQUE FRENTE AL SINHOGARISMO

Otro problema es el sinhogarismo en Zaragoza. Galán ha recordado que "la realidad es tozuda y más allá de los parches que se están realizando, gracias también hay que decirlo a la ingente colaboración de las entidades sociales, no existe un plan municipal que resuelva esta situación de inhumanidad, de gente durmiendo en nuestras calles. Hoy, como unas temperaturas bajo cero en la ciudad, no podemos permitir que una sola persona viva en la calle".

"El problema de sinhogarismo no es un problema de seguridad, es un problema humano y social que se está extendiendo a muchos barrios de la ciudad. Y en invierno, Chueca no puede invisibilizar este problema, debe darle alternativas reales y urgentes a esas personas que viven en colchones y no echar balones fuera como está haciendo, utilizando el tema solo por intereses políticos y echando la culpa, una vez más, al Gobierno de España, cuando las obligaciones y competencias son municipales", ha explicado.

El concejal socialista también se ha referido a la juventud de esta ciudad. "El año pasado fue el de dar un portazo a más de 63.000 jóvenes con el cierre de las Casas de Juventud, que llevaban abiertas más de 30 años. Este año Chueca debería recapacitar y dar una alternativa a este servicio capital, recuperando un modelo de cercanía, preocupado por las necesidades de la salud mental y la cohesión social de quienes van a construir la Zaragoza del futuro: nuestros jóvenes".

Por último, el edil socialista ha hablado de soledad no deseada en nuestros mayores, y ha reclamado estrategias que deben ir acompañadas de presupuesto, rigor en su cumplimiento y capacidad de valorar cambios, cuestión que, hasta el momento, "no se ve reflejada en ninguna actuación de este Gobierno del PP".

Ante esta situación de las Políticas Sociales en Zaragoza, Paco Galán ha subrayado que "desde el PSOE no queremos perder la ilusión de ver una ciudad en la que se reconocen los derechos sociales con ambición, una ciudad acogedora que sea verdadero ejemplo de lo que hay que hacer con las personas en situación de necesidad".

Sin embargo, con el presupuesto más alto de la historia, "el Gobierno de Chueca, una vez más, ha renunciado a la ambición de ser la punta de lanza de lo que debería ser la cuarta ciudad de España en cuanto a derechos sociales". Y es que, ha dicho, "organismos independientes como la Asociación de Directores y Gerentes no señalan con sus criterios a Zaragoza en ese ranking de excelencia: ocupa el puesto número 16.

"Zaragoza es reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia, Amiga de las Mayores, Excelente en Servicios Sociales y muchos reconocimientos más como el de la accesibilidad. Son premios, importantes sí, pero nos falta ambición para seguir manteniéndolos. Porque un premio se convierte en una obligación y un reto, y Chueca debe apostar por ello", ha concluido.