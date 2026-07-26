El PSOE pide que la Diputación de Huesca apoye a los municipios afectados por los incendios igual que hace la DPZ

Archivo - María Clusa junto a Antonio Biescas en imagen de archivo. - PSOE HUESCA - Archivo

HUESCA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Huesca apuesta por que esta institución ayude con medidas concretas a los municipios afectados por los incendios forestales en los dos últimos meses. Los socialistas han presentado una moción en este sentido para su aprobación en el pleno de la Diputación del próximo 30 de julio.

Los socialistas piden al presidente de la DPH, Isaac Claver, que siga los pasos del presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, quien anunció que esta institución asumirá la totalidad de los daños que sufran los bienes y las infraestructuras municipales afectados por el incendio originado en Orés, en las Cinco Villas.

"La Diputación de Huesca debe responder con la misma rapidez y con la misma sensibilidad", argumenta la diputada provincial, María Clusa, quien defenderá la iniciativa socialista.

"Pedimos que la Diputación de Huesca elaborare y apruebe, con la máxima urgencia, una convocatoria extraordinaria de ayudas destinada a los municipios afectados por los incendios forestales producidos durante el verano de 2026 para colaborar en la reparación de caminos, captaciones de agua, infraestructuras municipales, instalaciones públicas y cuantos daños sean consecuencia directa de los incendios", explica Clusa.

El PSOE solicita, además, que la DPH habilite igualmente una línea extraordinaria de ayudas dirigida a agricultores, ganaderos, particulares y pequeñas empresas afectadas por los incendios, destinada a paliar los daños ocasionados en cosechas, pacas, forrajes, instalaciones, explotaciones agrarias y demás bienes no cubiertos por otras administraciones o seguros.

"Creemos importante que para llevar a cabo estas medidas, la Diputación ha de dotarlas presupuestariamente mediante la utilización de los remanentes de tesorería disponibles, garantizando que la disponibilidad económica de la institución sirva para atender las necesidades extraordinarias derivadas de esta emergencia", añaden los socialistas.

"Son medidas realistas, posibles de llevarlas a cabo, si hay voluntad", dice Clusa. La diputada socialista ha destacado la coordinación entre cuerpos y colectivos en la extinción de los incendios y se ha referido al trabajo y compromiso de agricultores para apagar fuegos. "Ahora es tiempo de escuchar a los municipios y darles respuestas", añade.

Desde el grupo socialistas de la DPH defienden que "el apoyo del PP en la DPH permitirá dar respuesta a la situación extraordinaria que los incendios forestales han generado en municipios de La Litera, Monegros, Sobrarbe, Hoya de Huesca o Ribagorza".