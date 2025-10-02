El PSOE pide explicaciones a Chueca tras eliminar los puntos violeta por "cuatro malditos votos" de Vox

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Paco Galán, pedirá explicaciones al Gobierno de la ciudad, que preside la alcaldesa, Natalia Chueca, tras su decisión de sustituir los puntos violeta por espacios seguros estas fiestas del Pilar. "Cuatro malditos votos son los culpables de que Zaragoza retroceda en la lucha contra la violencia de género", ha opinado.

Galán ha recordado que esta decisión por la que, "lamentablemente, Zaragoza ha sido noticia nacional, solo responde a cumplir un acuerdo con VOX para que el PP tenga presupuestos en el Ayuntamiento, como ha reconocido la propia ultraderecha", ha dicho Galán.

A la vista de "esta deriva reaccionaria" del PP, el grupo municipal socialista ha registrado la convocatoria de una Comisión extraordinaria de Políticas Sociales en la que se pide la comparecencia de la consejera municipal del áreas, Marian Orós, para que explique "esta decisión tan infame" de eliminar los Puntos Violeta en Zaragoza y sustituirlos por Espacios 'unisex'.

"Zaragoza no puede ser la punta de lanza de la agenda de la ultraderecha. Cuando el PP se dedica a pactar con VOX, quienes pierden son las mujeres", ha subrayado.

Para el concejal socialista, "es ultrajante que estos puntos especializados en atender única y exclusivamente a mujeres víctimas de violencia de género, Chueca los haya convertido en espacios donde se atienda también a personas que le han robado el móvil o su collar de perlas", ha puesto de ejemplo. "Hay que llamar las cosas por su nombre y Chueca lo que hace es invisibilizar a las mujeres y negar la violencia de género con la eliminación de los puntos violeta", ha subrayado.

"CUATRO VOTOS"

Galán ha recordado que la propia consejera Orós, el año pasado, dijo literalmente que "los puntos violeta se han consolidado como una de las medidas más efectivas de la campaña 'No es No'". Por ello, el concejal socialista se ha preguntado "qué ha pasado ahora" y por qué el PP de Chueca "ha pasado de sacar pecho de la efectividad de los puntos violeta a la hora de proteger a las mujeres a eliminarlos este año".

A su parecer, el PP "por cuatro votos de la ultraderecha se ha tenido que comer este sapo tan doloroso para las mujeres y para la sociedad en general con tal de tener unos presupuestos, algo intolerable", ha criticado.

El concejal socialista le ha recomendado a la alcaldesa de Zaragoza que "no intente justificar esa decisión diciendo que es innovadora y eficaz", teniendo en cuenta que el propio portavoz de Vox, Julio Calvo, ha expresado en distintos medios de comunicación que la eliminación de los puntos violeta es "una exigencia para que los cuatros concejales de la ultraderecha firmen los presupuestos de la ciudad".

Para Galán, lo que sí es "innovador", pero "también sonrojante e intolerable" es lo que el Gobierno de la ciudad ha hecho con esta decisión porque "Zaragoza ha roto un Pacto de Estado firmado por todos los grupos políticos, menos por Vox", ha lamentado Galán.

Al respecto, ha alertado de que "dinamitar" los acuerdos de este Pacto pueden ir más allá "si se ponen de acuerdo en limitar los derechos fundamentales de la salud, como la reproductiva; la eliminación del derecho al aborto; o las medidas de conciliación y protección de los dependientes y sus cuidados que recaen masivamente en las mujeres".

Por último, Galán ha calificado de "es vergonzoso que Zaragoza, en el marco de sus fiestas más importantes, las fiestas del pilar, en las que siempre ha pretendido ser un ejemplo de cultura y tolerancia, seamos portadas nacionales por haber roto los consensos para luchar contra una lacra infame".