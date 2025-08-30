El PSOE pide que se garantice el traslado de pacientes por "losreiterados problemas" ocurridos en el Maestrazgo

ZARAGOZA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Carmen Soler ha pedido al Gobierno de Aragón que garantice el traslado de los pacientes en la provincia de Teruel tras varios episodios sucedidos en los últimos días en la comarca del Maestrazgo.

La parlamentaria ha indicado que en la comarca hay gente mayor que no puede trasladarse a los centros sanitarios de referencia por la huelga del transporte, por ello es necesario que el Departamento de Sanidad garantice este servicio porque es básico en el mundo rural y el Gobierno de Aragón es el responsable de supervisar el cumplimiento del contrato.

"Por supuesto que hay que respetar el derecho de huelga, pero la DGA tiene que garantizar el traslado al centro sanitario de referencia", añade. Hay recordar que el nuevo contrato del servicio no urgente entra en vigor precisamente este domingo.

Soler ha señalado que es positivo que se mejoren las condiciones del transporte sanitario no urgente con el nuevo contrato, pero también es clave que en zonas despobladas y envejecidas como el Maestrazgo se siga prestando este servicio.

La parlamentaria socialista ha lamentado también el "agravamiento" de los problemas de sanidad en Teruel desde la llegada del presidente Azcón al gobierno.

En este punto ha hecho referencia a la "privatización encubierta" de los especialistas en el Obispo Polanco de Teruel, en ginecología, otorrinolaringología, rehabilitación o dermatología.

"Esta privatización encubierta por la falta de especialistas también se traslada a otros hospitales como Barbastro, Calatayud o Huesca, ya que se encarga Ribera Salud de la atención pública de algunas especialidades", ha añadido.

Ha criticado igualmente la amortización de plazas de médicos como ha ocurrido recientemente en Santa Eulalia y los pocos avances en la mejora de las listas de espera en dos años, tal como prometieron en campaña. Además ha afeado la "lentitud" para poner en marcha al cien por cien los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz que hace dos años estaban ya a punto de finalizarse y los avances "van a cuentagotas", ha lamentado.