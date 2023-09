El PSOE pide al Gobierno de Aragón que aclare sus medidas para abordar el cambio climático e impulsar la Agenda 2030

ZARAGOZA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha exigido al consejero de Medioambiente y Turismo del Gobierno autonómico, Manuel Blasco, que aclare cómo va a abordar el cambio climático en la comunidad o el impulso de la Agenda 2030, "con un socio de gobierno negacionista, como es la ultraderecha de VOX".

La portavoz socialista de Medio Ambiente y Turismo, Leticia Soria, ha enfatizado en los "devastadores" efectos del cambio climático, entre ellos los incendios, que también afectan a Aragón. En este punto, ha cuestionado la gestión del "pentapartito" en esta materia, con opiniones tan "dispares" entre sí.

En la Comisión de Medio Ambiente y Turismo de las Cortes de Aragón, en la que ha comparecido el consejero del ramo, Soria ha lamentado que, tras escuchar su intervención, "no haya quedado claro" cuáles van a ser sus líneas estratégicas.

"Este Gobierno estará gestionado por cinco partidos distintos que, hasta la fecha, sólo están unidos por el reparto de cargos, pero aún no sabemos cuál es su proyecto político ni sus prioridades", ha apostillado.

INCOHERENCIA

Por otro lado, Leticia Soria ha destacado la "contradicción" que existe, a su juicio, en el Gobierno de Aragón, puesto que el consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, "asegura que eliminará gasto superfluo del Departamento, pero nombran siete directores generales, más que el anterior gobierno".

"Es incoherente, aunque nos demuestran de dónde van a recortar, de las políticas y no de los cargos", ha criticado Soria, al tiempo que ha afeado que todavía se haya designado al director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), una entidad "crucial" del Departamento de Medio Ambiente. Así, ha instado al Ejecutivo autonómico a "ponerse a trabajar".

Soria ha apuntado que "cuestiones importantes como el turismo" no aparezcan en el pacto de gobernabilidad alcanzado entre PP y VOX; y, por otro lado, ha anotado que todavía no se conoce nada del Plan Pirineos, "excepto el titular"; tampoco de la unión de estaciones, "donde un día parece que dicen que sí y otro que no"; o del FITE, "que el anterior equipo de gobierno dejó preparado, aunque seguimos a la espera de noticias".

Por último, Leticia Soria, también edil turiasonense, ha subrayado la preocupante situación que vive el municipio por la contaminación del agua y ha pedido soluciones.

"Queremos saber si se han puesto en contacto con la Junta de Castilla León para determinar si el origen del problema está en Vozmediano y, en ese caso, si la piscifactoría ubicada allí cuenta con todas las licencias administrativas y medioambientales", ha preguntado.