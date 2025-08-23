El PSOE pide al Gobierno de Aragón que respalde a los consistorios afectados por la instalación de plantas de baterías

ZARAGOZA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PSOE Aragón Marcel Iglesias pide al Gobierno de Aragón que apoye a los ayuntamientos afectados por propuestas proyectos de plantas de baterías en zonas sensibles de varios lugares del Pirineo como Benasque, Sesué o La Fueva porque "condicionan su modo de vida presente, muy vinculado al paisaje, y su desarrollo posterior".

"Se trata de que el Gobierno de Aragón diera apoyo legal para ayudar a los ayuntamientos a evitar la instalación de dichas plantas en sus respectivos municipios porque condicionan e hipotecan su futuro", ha añadido.

Los proyectos de plantas de baterías 'stand-alone', es decir, que no van vinculados a ninguna nueva planta de generación de energía renovable, han comenzado a aparecer en los últimos años y todavía no se han instalado en Aragón ni tienen legislación propia que los regule.

"Por eso", ha instado el diputado socialista, "es urgente que el gobierno de Azcón utilice sus competencias en ordenación del territorio para preservar los pueblos y paisajes del Pirineo, y de otras zonas sensibles, y que la necesaria transición energética se desarrolle sin poner en riesgo el modo de vida de estas zonas turísticas".

RIQUEZA MEDIOAMBIENTAL AMENAZADA

Iglesias ha recordado que estas "zonas de montañas son muy ricas medioambientalmente "y además ya soportan una gran cantidad de infraestructuras de generación de energía renovable hidroeléctrica desde hace décadas, que abastecen a gran parde de nuestro país".

El diputado ha recordado que el gobierno de Azcón anunció a principio de legislatura una estrategia relacionada con las nuevas energías y los proyectos vinculados, de cara a que las decisiones que se adapten de acuerdo con los territorios, sus ayuntamientos y sus comarcas, en concreto se habló de poner en marcha un Plan Aragonés de Ordenación del Territorio de los Recursos Energéticos pactado con todos.

El diputado ha anunciado que el grupo socialista presentará una iniciativa en las Cortes de Aragón para que haya unanimidad en apoyo de los ayuntamientos y el refuerzo de la autonomía local y para evitar la instalación de plantas en zonas con alto valor natural y paisajístico.

Iglesias ha indicado también la necesidad de reforzar la autonomía local dando herramientas legales a los ayuntamientos aragoneses, especialmente a los que no disponen de plan urbanístico, para que puedan decidir en qué partes de sus respectivos términos municipales se pueden instalar plantas de generación y almacenamiento de energía, y en qué partes se debe restringir su instalación.

El diputado del PSOE ha indicado "hay unanimidad de los ayuntamientos y los vecinos, por ello es urgente que el Gobierno de Aragón adopte una estrategia clara ante estas nuevas tecnologías de almacenamiento".

"Se debe abogar por la necesaria transición energética en España, pero se debe ordenar de una vez el territorio aragonés y tener en cuenta la voluntad de las comunidades locales, representadas legítimamente por los ayuntamientos", ha añadido.