El PSOE pide al Justicia de Aragón que intervenga para paralizar la retirada de la ayuda a menores extranjeros tutelados

La portavoz del Partido Socialista en Aragón, Pilar Alegría, comparece ante la Institución del Justicia de Aragón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha registrado este miércoles, 29 de julio, un escrito ante la institución del Justicia de Aragón, en el que solicita su intervención para que investigue si la decisión del vicepresidente del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, de retirar la asignación semanal destinada a gastos personales de los menores extranjeros no acompañados cuenta con el respaldo legal y técnico exigible.

Tras presentar el escrito en la sede del Justiciazgo, Alegría ha calificado esta medida de "nueva política xenófoba y segregadora" del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón y ha considerado que supone un trato discriminatorio hacia los menores extranjeros bajo tutela de la administración autonómica.

La dirigente socialista ha explicado que la petición se dirige al Justiciazgo al entender que la institución tiene competencias para velar por la protección de los derechos de los menores y supervisar la actuación de las administraciones públicas aragonesas.

En concreto, el PSOE pide que el Justicia investigue si la decisión adoptada por el Gobierno de Aragón está respaldada por informes técnicos y jurídicos, si se han seguido todos los procedimientos previstos en la legislación de protección del menor y si se ha tenido en cuenta la situación de los jóvenes afectados antes de adoptar la medida.

Asimismo, el escrito solicita también la suspensión cautelar de la medida, mientras la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, desarrolla sus actuaciones y analiza la documentación aportada por el Ejecutivo autonómico.

"LOS HIJOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN"

Durante su comparecencia, Alegría ha sostenido que los menores tutelados "vengan de donde vengan" son responsabilidad del Ejecutivo autonómico y ha afirmado que la obligación del Gobierno es protegerlos y atenderlos, no "estigmatizarlos y señalarlos".

"Esos niños y esas niñas son los hijos del Gobierno de Aragón", ha manifestado la secretaria general del PSOE Aragón, quien ha insistido en que los menores extranjeros no acompañados llegan a la Comunidad Autónoma por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad y bajo la tutela de la Administración.

En este sentido, la también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha acusado al Ejecutivo autonómico de impulsar políticas "absolutamente racistas y discriminatorias" y ha advertido de que este tipo de decisiones "empiezan a ser una constante" durante la presente legislatura.

Alegría también ha defendido que la asignación económica, cuya retirada ha anunciado el Gobierno de Aragón no se concede de forma automática, sino que responde a criterios establecidos por los profesionales que trabajan en los centros de protección de menores.

La líder de los socialistas aragoneses ha considerado, además, que corresponde al Justicia de Aragón comprobar si la medida cumple con el marco legal de protección de la infancia y si se han respetado todas las garantías administrativas antes de su aprobación.

RESPONSABILIDAD DE AZCÓN

Preguntada por las declaraciones realizadas este lunes por miembros del Ejecutivo autonómico, que aseguraron desconocer los informes jurídicos que sustentan la decisión, Alegría ha criticado que el Gobierno trate de "echar balones fuera" y ha responsabilizado directamente al presidente aragonés.

"Aquí no vale decir que esto no va con él. Jorge Azcón es el presidente de Aragón y el máximo responsable de las políticas que adopta el Gobierno", ha afirmado.

Según ha señalado, el Ejecutivo autonómico no puede desvincularse de una decisión que, a su juicio, discrimina a un colectivo concreto de menores por su origen y que, además, afecta a personas especialmente vulnerables.

Alegría ha insistido en que el PSOE pretende que el Justicia solicite toda la documentación que sustenta la orden y determine si existen informes técnicos, jurídicos o sociales que avalen la retirada de la ayuda económica.

CRÍTICAS A LA POLÍTICA DEL GOBIERNO

La secretaria general del PSOE Aragón ha sostenido también que este tipo de iniciativas sirven al Gobierno autonómico para centrar el debate público en cuestiones que, a su juicio, apelan a las emociones mientras se aprueban otras decisiones que afectan directamente a la ciudadanía.

Como ejemplo, ha citado el incremento del 14% del módulo de la vivienda protegida aprobado por el Ejecutivo aragonés, una medida que, según ha dicho, traslada la idea de que el principal problema de la vivienda es la rentabilidad de las empresas promotoras y no las dificultades de acceso que sufren las familias y los jóvenes.

"Yo creía, como la mayoría de los aragoneses, que el principal problema de la vivienda es que las familias y especialmente los jóvenes no pueden acceder a una vivienda por los precios tan abusivos", ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que, en anteriores ocasiones, el Ejecutivo aragonés promovió otros debates relacionados con los menores extranjeros mientras, según ha asegurado, aprobaba medidas como el concierto del Bachillerato.

PETICIÓN DE AMPARO

Pilar Alegría ha explicado que el PSOE ha optado por acudir al Justicia de Aragón por las competencias que la institución tiene en materia de defensa de los derechos de la ciudadanía y, en particular, de los menores de edad.

En su opinión, resulta necesario que el Justiciazgo analice la legalidad de la decisión y valore si vulnera los principios de igualdad y protección de la infancia recogidos en la normativa vigente.

La dirigente socialista ha reiterado que el objetivo de la iniciativa es lograr la paralización de la medida mientras se esclarece si el procedimiento seguido por el Gobierno de Aragón se ajusta al ordenamiento jurídico y garantiza los derechos de los menores tutelados afectados por la retirada de esta prestación económica.