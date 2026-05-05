El PSOE pide un proceso de participación sobre los usos ciudadanos del Palacio de Fuenclara en Zaragoza

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y la concejal socialista, Eva Cerdán, delante del Palacio de Fuenclara - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha pedido al Gobierno de la ciudad que abra un proceso de participación, una mesa de negociación sobre los usos ciudadanos del Palacio de Fuenclara porque el Casco Histórico "está demandando distintos equipamientos".

Ranera ha trasladado esta petición después de que hace unos días se conociera que varias cadenas hoteleras han mostrado su interés por este edificio histórico construido a finales del siglo XVI.

Delante de este edificio de estilo renacentista, Ranera junto a la concejal socialista, Eva Cerdán, ha criticado la falta de información del equipo de gobierno sobre el destino de este inmueble. "No sé si van a poner sobre la mesa alguna opción más allá de que pueda ser un hotel", ha resumido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ranera le ha recordado a la alcaldesa, Natalia Chueca, que "el patrimonio no se vende" porque es una "seña de identidad, que define a una cultura" y en este caso se trata de un palacio renacentista y, además, en el Casco Histórico que "necesita equipamientos".

Ha hecho notar que Fuenclara está en el "corazón" de Zaragoza, donde edificios de este tipo "deberían de tener un uso no solamente para los zaragozanos, sino también lógicamente para el turismo de esta ciudad".

"Lo que pasa --ha relatado-- es que Natalia Chueca se ha empeñado en entender la cultura pues como anillar los puentes de Piedra o montar sus festivales en la plaza del Pilar en vez de entender que la auténtica cultura es la defensa de nuestro patrimonio. Ella lo que quiere es que convertir cualquier tipo de patrimonio en un producto de mercado, en vez de un uso de bien cultural", ha diferenciado.

DEFENSA DEL PATRIMONIO

Tras dejar claro que el PSOE "apuesta por la cultura y por su patrimonio", Ranera ha dicho que la alcaldesa "lo que tiene que hacer es sentarse con las entidades la ciudad de Zaragoza para que le expliquen en un proceso de participación ciudadana los equipamientos a los que podrían ir destinado palacios renacentistas" como este de Fuenclara.

"Señora Chueca, Zaragoza no se vende. El patrimonio se defiende", ha enfatizado Ranera para avanzar que el grupo municipal socialista seguirá preguntando en las distintas comisiones y pidiendo comparecencias al Gobierno de la ciudad para "garantizar" que el patrimonio se defiende con el mayor presupuesto que tiene en la actualidad esta ciudad.

Ha aportado el dato de que en estos siete años de gobierno del PP la "única" inversión que ha habido en este equipamiento han sido 92.000 euros para solucionar un problema de aguas pluviales. "Esto es lo que ha dedicado el gobierno de Azcón y Natalia Chueca en estos siete años", ha reiterado.

La portavoz socialista ha recordado que desde el PSOE ya abogaron al inicio de este mandato por ubicar en el Palacio de Fuenclara el Museo de Semana Santa, pero "de la noche a la mañana nos encontrábamos con que desalojaron un colegio para meter el Museo de Semana Santa y ya nunca más supimos nada".

Al respecto, ha indicado los socialistas también han pedido la posibilidad de acceder a estos espacios porque en el caso de Fuenclara es "bastante grande" por que pueden convivir distintos usos. "Nosotros no hablamos de un uso cerrado pero lo que no podemos hacer es vender nuestro patrimonio porque si vendemos nuestro patrimonio vendemos la cultura vendemos nuestro pasado vendemos nuestras se de identidad y poquito ya quedará de nuestra ciudad".

A su parecer, la "incapacidad" del Gobierno de la ciudad para gestionar y la "falta de ideas" ha llevado a los concejales del PSOE a conocer "a través de la prensa" el proyecto que parece ser que tienen de convertir el Palacio de Fuenclara en un hotel.

PLAN DIRECTOR

Por su parte, Eva Cerdán ha reiterado que el "compromiso del Partido Socialista con la cultura y con el patrimonio es pleno", como así, ha indicado, lo llevan demostrando desde el 2023 con "innumerables" iniciativas y propuestas sobre el patrimonio y ha afeado a Chueca que con los presupuestos más altos de la historia, la "no ha invertido un solo euro en mantener y conservar este patrimonio".

Se ha referido al pleno del pasado mes de marzo en el que propusieron realizar un plan director que recogiera el estado en el que se encuentra todo el patrimonio y los posibles usos que se le podrían dar, pero el PP se opuso por lo que se desconoce en qué situación se encuentran. Por eso, los socialistas han pedido entrar a visitar todos los espacios de patrimonio entre los que ha citado el Palacio de Fuenclara, la imprenta de los Hermanos Blasco, la antigua fábrica de Averly o el taller de los Hermanos Albareda.

"Queremos ver en qué situación se encuentra todo este patrimonio que por dejadez de Chueca corremos peligro de perderlo", ha alertado. Asimismo, solicitará la comparecencia de la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, para que explique las conversaciones que han estado teniendo, cuáles son las ideas que tienen para este museo y que aclaren "muchísimas cosas".

Cerdán ha dicho tener "muy pocas esperanzas" porque "todavía no nos han aclarado qué es lo que piensan hacer con el Museo de la Semana Santa". En este sentido, ha comentado que han solicitado información del proyecto pero "todo se ha quedado en un mero anuncio de que de buenas a primeras lo trasladaban allí, quitaban el uso al Palacio de Fuenclara".

Por eso, Cerdán ha abundado en demandar "total transparencia e información" a los grupos municipales y a los ciudadanos sobre el patrimonio, que es "nuestra cultura, nuestras raíces y es de lo poco que conservamos y que tiene vestigios de lo que es la arquitectura aragonesa, que esta ciudad no se puede permitir el lujo de perder o quedar en manos de terceros y que los zaragozanos no puedan entrar a verlo y a disfrutarlo".