El PSOE pierde dos diputados por la provincia de Huesca y uno el PP, mientras que Vox y CHA salen reforzados

HUESCA 9 Feb.

El PSOE ha perdido dos diputados por la provincia de Huesca, un territorio considerado históricamente bastión socialista en Aragón, mientras que el PP también contará con uno menos. Por el contrario, Vox y CHA salen reforzados de la cita con las urnas en la comunidad autónoma, ya que ganan dos diputados más el primero y uno el segundo.

El Partido Popular se mantiene en la provincia de Huesca como la fuerza más votada en estas elecciones aragonesas al lograr 34.541 votos, lo que supone el 32,85% de los emitidos y se traduce en siete de los 18 diputados totales por esta provincia. No obstante, si se compara con los datos de 2023, entonces los 'populares' consiguieron 39.484 papeletas --35,20% de los votos--, lo que revela una caída de -2,35 puntos.

La pérdida de voto más relevante es la de los socialistas, que se han dejado algo más de 5.700 votos en estas elecciones con respecto a las de 2023. En esta ocasión, la candidatura liderada por Fernando Sabés tendrá cinco escaños en las Cortes de Aragón, tras haber obtenido 28.066 votos, el 26,69%, es decir, 3,44 puntos menos que en la anterior cita electoral, cuando el PSOE acumuló 33.792 votos, un 30,13%.

Vox se mantiene como tercera fuerza en la provincia altoaragonesa, aunque dobla su presencia, pasando de dos a cuatro diputados en el Parlamento autonómico, al haber logrado 19.721 votos --18,75%--; unas cifras que suponen un crecimiento de 8,62 puntos menos, ya que en mayo de 2023 atesoraron 11.362 papeletas y el 10,13% del total emitido.

También ha salido reforzada la candidatura encabezada por Verónica Villagrasa, que gana un escaño por la provincia de Huesca en las Cortes de Aragón, al haber recabado 10.354 votos, el 9,84% del total. En concreto, CHA ha crecido 4,39 puntos con respecto a 2023, cuando la formación aragonesista obtuvo 6.119 papeletas, un 5,45% del conjunto de los votos emitidos.

SIN REPRESENTACIÓN

A pesar del baile de cifras, los 18 asientos por la provincia de Huesca en el Parlamento aragonés no sufrirán grandes cambios de color, puesto que las cuatro formaciones que se los repartían en la última legislatura --PP, PSOE, Vox y CHA-- los mantienen.

Por su parte, IU-Movimiento Sumar ha sido la quinta fuerza más votada, pese a que no ha conseguido el apoyo suficiente para contar con representación. Ha acumulado el 2,53% de los votos --2.663--, lo que significa un descenso en comparación con 2023, cuando logró 2.916 votos y un 2,60% del total emitido.

De cerca le sigue Se Acabó La Fiesta (SALF), que se ha estrenado en esta cita electoral, obteniendo el 2,28% de los votos, un total de 2.404 papeletas. Un punto ha caído Aragón Existe, que ha anotado un descenso desde 2,19%.

De dos puntos ha sido la pérdida del PAR. Aunque no contaban con diputado por la provincia en la última legislatura, han descendido desde los 3.696 votos --3,29%-- hasta los 1.354 --1,28%--. Por último, Podemos-Alianza Verde también ha registrado una caída, en su caso, de 3,15 puntos, al pasar de 4.410 votos en 2023 --3,93%-- a los 824 de 2026 -- 0,78%--.

La participación en la provincia de Huesca fue del 64,81%, ligeramente menor que en 2023, cuando alcanzó el 65,66%. Asimismo, la abstención ha sumado un 35,18%, mientras que en los anteriores comicios se fijó en el 34,33%.