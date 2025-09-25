PSOE, PP y ZeC ratifican su compromiso en el Ayuntamiento de Zaragoza para erradicar la violencia de género

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una parte de una moción del PSOE, que han apoyado el PP y ZeC, y Vox se ha posicionado en contra, en la que ratifican su compromiso para erradicar la violencia de género.

En el mismo debate se ha abordado otra moción de ZeC, que ha decaído en su totalidad y que también se refería a los 'espacios seguros unisex', para pedir que vuelva a su denominación original de 'puntos violeta' y que esa restitución se haga efectiva, de manera inminente, en las próximas fiestas del Pilar 2025.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha calificado de "paso atrás deliberado" el cambio de nombre de 'puntos violeta' por 'espacios seguros unisex' porque supone que "se niega" la existencia de la violencia machista. "No hay nada más inseguro para una mujer que quienes pactan con quien niega la violencia machista", ha sentenciado.

Elena Tomás ha comentado que este cambio de denominación "no es una medida ingenua, sino que corresponde al ideario de Vox". Ha abogado por trabajar en prevención para que las agresiones no existan, pero "la ideología de Vox es la de la negación, son parte del problema y nos tendrán siempre en frente porque defendemos el feminismo".

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha alertado de que en caso de agresión, la mujeres "no irán porque hay que garantizar la privacidad y ese es el problema fundamental que no entienden", ha lamentado.

La violencia machista va a existir, ha aventurado, y desde que está Vox en el Ayuntamiento no se ha aprobado ninguna declaración institucional lo que supone "retroceder en derechos"

ATENCIÓN MÉDICA

El concejal de Vox, Armando Martínez, ha explicado que en los puntos se atenderán todo tipo de agresiones. Una persona agredida sexualmente tiene que ir al médico y a la Guardia Civil o la policía para recibir atención médica y "cazar al agresor para que no vuelva a ver el sol y soltando violadores flaco favor hacen a las mujeres".

La consejera municipal de Servicios Sociales, Marian Orós, ha precisado al PSOE que no son agresiones sexuales, sino sexistas. "Lo único que les importa es que el espacio sea de color violeta porque las formación de los profesionales es la misma", ha afirmado.

Se ha cambiado, ha argumentado, porque en las fiestas del Pilar de 2024 se vio que es más eficiente incluir en un espacio una agresión sexista o de cualquier otra índole. Se van a consolidar para que haya ocio responsable y saludables y que conciencie y prevenga del abuso del alcohol o las drogas, ha concluido Orós.