El PSOE presenta iniciativas para garantizar la igualdad frente a la "prioridad nacional" de PP y Vox

La senadora María José Villalba y la portavoz de la Diputación de Teruel (DPT) Sonia Palacio - PSOE TERUEL

TERUEL 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE presenta esta semana dos iniciativas que pretenden garantizar la "igualdad entre personas" y asegurar que la prestación de servicios a los ciudadanos no se ven afectadas por razón de origen, nacionalidad o nacimiento de acuerdo a la política basada en la "prioridad nacional" que están impulsando Partido Popular y Vox en distintas autonomías, entre ellas Aragón.

La senadora María José Villalba y la portavoz de la Diputación de Teruel (DPT) Sonia Palacio defenderán sendas propuestas en los plenos del próximo miércoles con las que pretenden recabar el rechazo a "iniciativas políticas cuya aplicación discrimine a una parte de la población".

Además, piden que se sigan promoviendo "políticas públicas orientadas a la inclusión social, fomentando la participación económica, social, cultural y política de las personas migrantes en condiciones de igualdad de trato" frente a la "criminalización" que sufren distintos colectivos migrantes.

La portavoz en la DPT, Sonia Palacio, ha asegurado que las propuestas socialistas, que se van a trasladar también a ayuntamientos y comarcas, apoyan "la convivencia, la igualdad y el respeto frente al racismo que esconde el llamado principio de prioridad nacional".

Además, ha pedido a PP y Vox "que aclaren exactamente" de qué están hablando y cómo se va a aplicar tras "definiciones diferentes y desencuentros en distintas instituciones". Así, Palacio ha asegurado que en la institución provincial, donde no está representado Vox, pretenden que el equipo de gobierno tripartito PP-Teruel.

Existe-PAR no aplique este principio, "tal y como Vox no está contando", en las ayudas sociales que se convocan. "Veremos si el Partido Popular asume lo que Vox está diciendo en los distintos medios y que, a su vez, están intentando blanquear".

La portavoz provincial ha recalcado la importancia que tiene en el territorio la población migrante, fundamental en algunas de las actividades relacionadas con el sector primario o los servicios, y ha exigido a PP y Vox que expliquen al tejido empresarial por qué se oponen a la regularización.

"Llevan pidiéndola hace mucho tiempo porque es necesaria. Porque la CEOE ha constatado que hacen falta más de 4.000 personas. ¿Quién va a venir a trabajar? ¿Los de la prioridad nacional?", ha apuntado. La senadora María José Villlalba ha sugerido a PP y Vox un cambio de nombre de este principio político por el de "falacia nacional".

"Porque lo sustentan sobre un nuevo bulo: culpabilizando a los migrantes de un supuesto colapso de los servicios públicos. Pero está demostrado que no es así, la población migrante hace un menor uso de los servicios públicos mientras su aportación al crecimiento está siendo clave. El dato mata relato", ha dicho, destacando que 10% de los ingresos de la Seguridad Social viene de personas migrantes que, a su vez, suponen un 1% de ese gasto.

Además, ha recordado al PP que el Gobierno de España ha transferido en los últimos años a las Comunidades Autónomas 300.000 millones de euros más que con el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Esto no deja de ser, un engaño a la población para enmascarar su nefasta gestión de los servicios públicos en las comunidades autónomas. Nefasta gestión que viene motivada, en la mayoría de los casos por un interés desmedido en que aquellos ciudadanos que más tienen aporten menos a nuestras arcas y ese dinero no pueda llegar a los servicios", ha dicho señalando esta como la verdadera razón del colapso de los servicios públicos.

Villalba ha hecho referencia a la utilización por parte del PP y de Vox de los términos "arraigo" o "sentido común" para defender unas políticas que, a su juicio, "revelan un preocupante desconocimiento de nuestra provincia".

"Creo que Azcón y Nolasco deberían andar más por nuestros pueblos, hablar con alcaldes y alcaldesas, vecinos y vecinas y, cuando preguntaran por el arraigo "verificable y real", descubrirían que nuestros pueblos se han podido mantener vivos gracias a la llegada de la población migrante".

"En definitiva, la prioridad nacional de PP y Vox no es más que una exclusión, racismo y odio. Y en esa posición se van a encontrar enfrente al Partido Socialista. En nuestro modelo de sociedad no cabe ninguno de esos principios", ha concluido Villalba advirtiendo sobre futuros señalamientos a otros colectivos, como a las mujeres o al colectivo LGTBIQ+.