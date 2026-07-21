El PSOE propone que el Gobierno de Aragón impulse 500 viviendas protegidas en suelo público en Huesca. - PSOE

HUESCA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE propone que el Gobierno de Aragón impulse un Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para desarrollar 500 viviendas protegidas en Huesca utilizando suelo disponible.

Así lo ha expuesto el concejal socialista en el Ayuntamiento de Huesca, Fernando Sarasa, acompañado por la diputada autonómica, María Rodrigo, quienes han explicado que presentarán esta iniciativa en el Pleno del Estado de la Ciudad, del próximo jueves, 23 de julio, y en las Cortes de Aragón.

"Sabiendo que el Gobierno del PP en el Ayuntamiento ni siquiera se planteará solicitar zona tensionada en Huesca, instamos a que el Gobierno de Aragón desarrolle uno de los instrumento que está utilizando en Teruel, como son los PIGAs", ha dicho Sarasa.

Del mismo modo, ha recordado que en los tres años de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Huesca y en el Gobierno de Aragón la realidad es que "hoy una familia tiene que pagar unos 1.200 de euros más al año por alquilar un piso de 70 metros cuadrados".

PARÁLISIS

Por su parte, la diputada María Rodrigo ha explicado que "esta propuesta llega para que el Gobierno de Aragón salga de su parálisis: Solo anuncia y promete pero la realidad es que a día de hoy no hay en Huesca nada de las 100 viviendas públicas prometidas".

Ha explicado que la propuesta del PSOE defiende destinar a este fin suelo disponible propiedad del Gobierno de Aragón y donde se permite urbanísticamente ejecutar vivienda protegida.

La iniciativa del PSOE incluye también utilizar sistemas de construcción industrializada para acortar plazos y reducir costes. "La mejor política de vivienda no es la que más se anuncia, sino la que más lleves entrega", ha manifestado Sarasa, al tiempo que ha argumentado que "más allá de La Merced y de la futura Casa 47, en el antiguo solar de la cárcel, no existe ninguna otra actuación pública importante en preparación".

"Estos proyectos fueron impulsados por gobiernos del PSOE, en el caso de La Merced bien del gobierno socialista de Javier Lambán y Casa 47 del gobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado el edil oscense.

Tanto Fernando Sarasa como María Rodrigo se han referido a la gran demanda que hay en Huesca: para 27 viviendas de alquiler asequible en La Merced, hubo más de 600 solicitudes. "La alcaldesa y el consejero de Fomento, Octavio López, corrieron mucho para anunciar el sorteo pero han pasado nueve meses desde que se hizó el sorteo y todavía hay viviendas que no cuentan con una adjudicación definitiva y siguen sin ocuparse", ha subrayado Sarasa.

"Hace un mes dijeron que habían adjudicado las 27 viviendas y la realidad es que todavía quedan al menos 10 sin adjudicar, las familias no pueden seguir esperando por la parálisis e incapacidad del Gobierno de Aragón", ha afirmado el concejal socialista en el Ayuntamiento de Huesca.

Desde el PSOE se apuesta por una gestión mejor planificada para evitar que haya viviendas terminadas y que sigan vacías durante meses mientras hay familias esperando. Así, la propuesta socialista pide que se garantice que la adjudicación se realice conforme a la normativa vigente sobre vivienda y sin discriminación, atendiendo a los principios constitucionales de igualdad, mérito social y objetividad.