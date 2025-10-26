El PSOE reclama al Gobierno de Aragón una campaña en los centros educativos sobre qué supuso la represión franquista

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario socialista defenderá una iniciativa en las Cortes de Aragón que busca condenar el régimen franquista, a pocos días del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, reivindicar la memoria histórica e instar al Gobierno de Aragón a impulsar una campaña educativa en todos los institutos y colegios de la Comunidad para dar a conocer, de la mano de la cátedra María Domínguez de la Universidad de Zaragoza, "la realidad histórica de la represión que significó la dictadura franquista".

La diputada autonómica Juana Tere Guilleme ha sido la encargada de exponer la iniciativa a los medios de comunicación en el cementerio de Ejea de los Caballeros, donde se han iniciado los trabajos de exhumación de los restos de unas 160 personas que fueron víctimas de la represión franquista y que llegaron hasta la cárcel de Ejea desde distintos puntos de Aragón.

"Recordar, dignificar, difundir y concienciar sobre este capítulo sangriento de la historia de España; este es el objetivo que los socialistas buscamos con esta iniciativa parlamentaria, para conocer qué opinan el resto de grupos políticos y reivindicar además proyectos como el de la exhumación que estamos llevando a cabo en Ejea", ha presentado Guilleme.

La diputada ha recordado que el PSOE "condena la dictadura que encabezó Francisco Franco y que tanta sangre y sufrimiento provocó, asesinando, reprimiendo, censurando y persiguiendo a quienes defendían los derechos y libertades en España".

NO PARARÁN HASTA SACAR TODOS LOS RESTOS

Guilleme ha puesto la fosa de Ejea como ejemplo de la represión franquista y ha recordado que fue el PP de Azcón quien derogó "al dictado de Vox" la ley de Memoria Democrática Aragonesa. "Buscamos reivindicar la dignidad y la memoria histórica de todas las personas que combatieron el franquismo y dieron lo mejor de sí, incluso su vida, para luchar por la libertad y la llegada de la democracia a nuestro país".

La parlamentaria socialista ha advertido al presidente del Gobierno de Aragón del empeño de esta iniciativa para que los familiares de los asesinados puedan recuperar sus restos: "Desde aquí le pido al señor Azcón que, cuanto antes, ponga en marcha esas subvenciones que necesitamos. Aquí no vamos a parar, no sé si ya nos conoce a los de Ejea el señor Azcón, pero no vamos a parar hasta sacar a todos los que aquí se encuentren".

Una "determinación" de hace años que se ha reforzando conociendo "a familias que vienen y todavía se emocionan, no han pasado ese duelo y tenemos que ayudarles. Es nuestra obligación moral", ha reclamado.

Guilleme también ha explicado que "en Ejea de los Caballeros hay una especial sensibilidad para que esto se lleve a cabo con normalidad, sin confrontación y desde el respeto mutuo y, sobre todo, poniendo muchísimo amor y cariño a todas esas personas que llevan toda una vida llorando a sus familiares y que muchos han tenido la desgracia de morir sin poder recuperar los restos".

LABOR PEDAGÓGICA

La iniciativa insta también al "Gobierno de Aragón a para que impulse, en colaboración con la cátedra María Domínguez de la Universidad de Zaragoza, una campaña específica educativa en todos los institutos y colegios de Aragón, para dar a conocer la realidad histórica de represión que significó para la sociedad aragonesa y española la dictadura franquista".

Guilleme ha explicado que "el golpe de Estado que encabezó en 1936 contra el régimen democrático de la Segunda República, no sólo provocó la Guerra Civil, sino que inició una etapa de asesinatos, represión, aislamiento y persecución de libertades y derechos que siguió hasta el final de sus días y la llegada de la democracia".

"Es una fecha para el recuerdo y la condena. Pero también para reivindicar la memoria histórica, la lucha y la dignidad de tantas personas que dieron lo mejor de sí mismas, incluso la vida, para conseguir que hoy vivamos en democracia".