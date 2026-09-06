El PSOE reclama al Gobierno de Aragón transparencia en materia de salud mental y que recupere la Dirección General

El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Jesús Morales (derecha), junto al concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Francisco Galán, en la caminata 'Zaragoza. Un paso + por la salud mental' de este domingo. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón reclama al Gobierno de Aragón que incorpore al sistema público de información del Servicio Aragonés de Salud un apartado específico, claramente identificable y actualizado, sobre las listas de espera de Salud Mental, con los mismos criterios de transparencia y periodicidad que se aplican al resto de listas de espera sanitarias y que recupere la Dirección General en esta materia.

El portavoz socialista adjunto, Jesús Morales, ha presentado la iniciativa parlamentaria en el marco de la caminata comunitaria por la salud mental 'Zaragoza. Un paso + por la salud mental', que este domingo se desarrolla en el Parque Grande José Antonio Labordeta de la capital aragonesa.

Morales ha defendido que "la salud mental debe ser tratada exactamente con los mismos parámetros que el resto de la atención sanitaria". "No puede haber ciudadanos de primera y de segunda en función de si necesitan una intervención quirúrgica, una consulta médica o atención de Salud Mental", ha señalado.

El diputado ha subrayado que conocer los tiempos de espera "no es una cuestión meramente estadística", sino una información esencial para saber si el sistema sanitario está dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía. "Detrás de cada número hay una persona que está esperando para ser atendida y, en Salud Mental, el tiempo de espera puede ser especialmente determinante", ha asegurado.

Los socialistas lamentan, además, que el Gobierno de Aragón haya decidido eliminar la Dirección General de Salud Mental. "Nos parece una decisión especialmente preocupante en un momento en el que están aumentando las necesidades de atención y en el que deberíamos reforzar, y no rebajar, el peso de la salud mental dentro de la estructura del Gobierno", ha añadido Morales.

"Pedimos al Gobierno de Azcón dos cosas muy sencillas: transparencia y recursos. Que publique las listas de espera y que la salud mental tenga el peso que merece dentro de la sanidad pública aragonesa", ha resumido el diputado socialista.

INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS LISTAS DE ESPERA

La iniciativa socialista recuerda que el Gobierno de Aragón ya dispone de un sistema público de información sobre listas de espera que permite consultar datos de actividad quirúrgica y consultas externas.

Sin embargo, la información disponible no permite conocer de manera suficientemente identificable, sistemática y detallada cuál es la situación específica de las listas de espera de la red pública de Salud Mental. "Pedimos transparencia y los mismos criterios para todos", ha insistido.

"Si Aragón considera necesario conocer cuántas personas esperan para una consulta, cuánto tiempo llevan esperando o cuál es la demora máxima en el resto de especialidades, exactamente lo mismo debe poder conocerse en Psiquiatría, Psicología Clínica y en el conjunto de dispositivos de Salud Mental", ha defendido.

Por ello, el grupo parlamentario socialista plantea que, en un plazo máximo de tres meses, el Salud incorpore a su información pública un apartado específico de Salud Mental y que los datos se publiquen y actualicen, como mínimo, con la misma periodicidad que el resto de listas de espera sanitarias.

La información debería incluir el número de personas pendientes de una primera consulta, los tiempos medios y medianos de espera, el número de pacientes que superan los 30, 60, 90 y 180 días de demora y la espera máxima existente.

Además, los datos deberían poder consultarse por sector sanitario, provincia y centro o unidad asistencial. La propuesta socialista reclama asimismo diferenciar la atención de adultos de la atención infantojuvenil e incorporar información específica sobre el acceso a Psiquiatría y Psicología Clínica, así como a aquellos otros dispositivos de Salud Mental que dispongan de registro de demanda o lista de espera.