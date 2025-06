El PSOE reclama "tolerancia cero" con la corrupción y actuar con contundencia ante cualquier caso

ZARAGOZA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE aragonés, Jesús Morales, ha reclamado "tolerancia cero" con la corrupción. "Actuaremos con contundencia ante cualquier caso de corrupción, tal y como hemos hecho", ha dicho, tras asegurar que los socialistas están "avergonzados" de la actuación de Santos Cerdán, pero quieren trasladar a los aragoneses que van a seguir trabajando desde los ayuntamientos, las diputaciones y las Cortes de Aragón.

"Frente al ruido y el provecho que el PP y el Gobierno de Aragón quieren sacar de todo esto, los socialistas vamos a seguir trabajando por la gente, por sus derechos, para evitar el deterioro que la sanidad o la educación públicas vienen sufriendo en Aragón como consecuencia de las políticas de un partido que sólo piensa en el deterioro de lo público y en las privatizaciones", ha manifestado Jesús Morales en rueda de prensa.

El portavoz del PSOE aragonés ha recordado al PP que "en este partido no se cobran sobresueldos, no se pagan las reformas de las sedes con dinero negro, no se destrozan discos duros ni se niega quien es M.Rajoy". A diferencia del PP, "el PSOE actúa con contundencia ante un indicio de corrupción, y lo hace en las mismas 24 horas en que conoce un informe, no años después".

Morales ha concluido que "si hablamos de regeneración democrática, algo en lo que creemos firmemente, solo nos queda preguntarle al PP de Azcón dos cosas: dónde está la factura de El Ventorro y cuando se mudan de Génova 13".