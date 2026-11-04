El PSOE recurrirá la sentencia del Spa de Ranillas de Zaragoza para saber la documentación que les tiene que dar Chueca

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha avanzado que recurrirán la sentencia del Spa de Ranillas para que se concrete qué documentación debe facilitar el Gobierno de la ciudad a los concejales socialistas después de que solicitaran el expediente completo.

Ranera ha argumentado este paso después de que una sentencia estimara parcialmente el recurso socialista porque el Gobierno de Zaragoza no respondió en plazo a la petición sobre el concurso en el que una empresa asumió la explotación del recinto tras la liquidación de la anterior concesionaria, endeudada con el Ayuntamiento de la ciudad y que puede llegar a costar a las arcas publicas 40 millones de euros.

La sentencia confirma a los concejales del PSOE que se les vulneró el derecho a la información recogido en la Constitución, pero disiente de la pretensión de los socialistas de consultar todo el expediente por lo que han pedido una aclaración para conocer los documentos a los que pueden acceder.

En rueda de prensa, Ranera ha criticado este "oscurantismo" de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "hace sospechar que algo tiene que ocultar" y tiene que ver son su 'modus operandi' de "chapuza tras chapuza que acaba costando mucho dinero a los ciudadanos".

Ha relatado que el pasado 22 de octubre los socialista solicitan a Alcaldía una información concreta que les vuelven a denegar y por tanto "vuelven a vulnerar el derecho a la información que tenemos con concejales".

Se ha preguntado por qué "tanta obcecación en denegar la información que solicita el PSOE" al estimar que si no hay nada que temer por qué no hay total transparencia, ha cuestionado. "Temen que el PSOE y los ciudadanos sepamos qué se esconde detrás del expediente del Spa de Ranillas", ha insinuado Ranera.

A su parecer, la alcaldesa "no puede seguir escondiendo expedientes administrativos aunque estén en un proceso judicial porque vulneran el derecho a la información", ha razonado. Además, esa información la conoce el grupo municipal de Vox y varios consejeros municipales del Gobierno de Zaragoza "porque al final son lo mismo y ahora también niegan cambio climático porque se han cargado la Zona de Bajas Emisiones", ha apostillado.

La portavoz socialista también ha criticado que el consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, haya recurrido a un abogado externo en lugar de hacer uso de la Asesoría Jurídica en este asunto judicializado.

Lola Ranera ha anunciado que defenderán una moción en el pleno correspondiente a octubre y todavía por concretar fecha tras suspenderse el previsto por los tres días de duelo nacional debido al accidente ferroviario de Urda (Toledo)--.

MOCIÓN

La moción contempla tres propuestas: revocar el acuerdo por el que Ángel Lorén habría decidido contratar un abogado privado para su defensa con cargo a las arcas municipales; facilitar al PSOE toda la documentación relativa al Spa de Ranillas y reprobar a la alcaldesa por su actuación en la comparecencia solicitada por los socialistas para dar explicaciones sobre este asunto.

Para Ranera, la negativa reiterada a facilitar información resulta especialmente preocupante cuando otros responsables municipales de PP y Vox sí conocen el contenido de los expedientes. "¿Qué esconde Natalia Chueca? ¿Por qué tanta obcecación en denegar al grupo municipal las distintas peticiones de información?", ha cuestionado.

Ha insistido en que el PSOE no se conformará con una sentencia que reconoce la vulneración de sus derechos, pero que, a su juicio, no concreta suficientemente qué expedientes y documentos debe entregar el Ayuntamiento.

Ranera ha calificado de "absolutamente atronador" el silencio del Gobierno de Chueca y ha advertido de que el hecho de que un asunto esté judicializado no puede convertirse en una justificación para impedir el acceso a la documentación. "No puede seguir escondiendo la alcaldesa expedientes administrativos por mucho que estén en un proceso judicial", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el artículo 23 de la Constitución ampara el derecho de los representantes públicos a ejercer sus funciones con acceso a la información necesaria. "Toda la Corporación tenemos derecho a conocer esta información", ha subrayado.

Sobre la contratación de un abogado externo por parte de Lorén, la socialista ha recordado que fue el propio Ángel Lorén quien llevó el expediente a la Junta de Gobierno de enero de 2022, el que negó la autorización a la empresa del Spa de Ranillas para poder financiarse con la concesión; una Junta de Gobierno que estaba presidiendo el entonces alcalde, Jorge Azcón, y de la que formaban parte Sara Fernández, María Navarro, Víctor Serrano, Ángel Lorén, Carmen Herrarte, Patricia Cavero, Javier Rodrigo y Natalia Chueca.

"Todos ellos denegaron esa autorización, que luego el juez dijo que efectivamente estaba mal denegada, y parece ser que el señor Lorén, está muy preocupado porque llevó este expediente a ese gobierno, y ha decidido contratar un abogado externo. Por supuesto, a nadie se le escapará, que quien va a pagar los honorarios de ese abogado externo serán los ciudadanos, será el Ayuntamiento de Zaragoza", ha lamentado.

Por ello, ha reclamado explicaciones sobre los motivos de esa contratación y sobre quién asumirá sus honorarios. "¿Qué le preocupa al señor Lorén para tener que acudir a un abogado privado y no acudir a la asesoría jurídica?", ha preguntado.

REPROBACIÓN

El segundo punto de la moción solicita nuevamente la entrega de toda la documentación. Ranera ha criticado que el Ayuntamiento haya aprendido de la sentencia únicamente que debe contestar en cinco días, pero que siga utilizando ese plazo para rechazar las peticiones. "Nos han contestado en cinco días para decirnos que, una vez más, no nos vuelven a dar la documentación", ha denunciado.

Además, el PSOE plantea reprobar a Natalia Chueca por la respuesta ofrecida en su última comparecencia, en la que, según Ranera, primaron "la confrontación política, la descalificación personal" y una actitud de "oscurantismo, soberbia y prepotencia" frente a las explicaciones que reclamaba la oposición.

La portavoz socialista ha asegurado que el acceso a los expedientes no puede depender de la posición política de cada concejal y ha recurrido a un ejemplo cotidiano: "El presidente de una comunidad de vecinos no puede esconder a los distintos propietarios la información". A su juicio, tampoco puede hacerlo una alcaldesa con los representantes elegidos por los zaragozanos.

"Somos diez concejales, nos votaron 92.000 personas y tenemos que acudir a solicitar información basándonos en muchas ocasiones en las informaciones que nos trasladan los medios de comunicación", ha expresado Ranera.

La portavoz socialista ha concluido pidiendo transparencia y explicaciones sobre un expediente que puede tener importantes repercusiones económicas para la ciudad. "Queremos saber qué se esconde detrás de todo el Spa de Ranillas", ha insistido, y ha advertido de que el PSOE seguirá reclamando la información por las vías institucionales y judiciales hasta que se garantice su derecho a conocer todos los detalles del asunto.