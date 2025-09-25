El PSOE sostiene que "ausencia, incumplimiento y falta de gestión" son "señas de identidad" del Gobierno de Aragón

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, en su intervención en el hemiciclo, durante el Debate sobre el estado de la Comunidad. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha indicado que las señas de identidad del Ejecutivo autonómico son "ausencia, incumplimiento, falta de gestión y nula ejecución", a lo que ha añadido que "se alimenta de tensiones y de problemas, de la confrontación".

Así lo ha manifestado este jueves el portavoz socialista durante su intervención en la segunda sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad, que se celebra en el Palacio de la Aljafería.

Su Presidencia, ha dicho Sabés a Jorge Azcón, "perjudica gravemente la salud de los aragoneses", argumentando que "nos ha impuesto un régimen que ha debilitado los servicios públicos en esta comunidad con una dieta empobrecida, provocando inanición presupuestaria y raquitismo en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales". En cambio, ha ironizado: "Lo que hace es engordar las arcas de sus amigos y la de sus intereses".

Fernando Sabés ha censurado la "lejanía --de Azcón-- con las personas cuando más lo necesitan", destacando "la carrera por el voto de la ultraderecha y el voto contrario del PP a todo lo que significa avances sociales", enumerando la subida del salario mínimo (SMI), subida de las pensiones o reducción de la jornada laboral.

También ha reprobado a Azcón su incapacidad de solidarizarse con el "genocidio de Palestina" o con la acogida de niñas y niños migrantes que llegan de Canarias. "¿Dónde está usted, señor Azcón, con las fotos con Ayuso apoyando al Gobierno de Israel? ¿O está con la mayoría ciudadana que defiende que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio?", ha preguntado Sabés.

FALTA DE GESTIÓN

Por otra parte, el portavoz socialista ha aludido a varios informes que "dejan claro que frente a los grandes anuncios, hay falta de gestión", haciendo hincapié en que los recortes en sanidad, educación y servicios públicos y en que fomente un modelo de vivienda que solo regula la especulación.

Sabés ha recordado, en materia sanitaria, el "preocupante aumento" de hasta veinte días, en algunos casos, para tener una cita en atención primaria.

En este punto, ha señalado que Aragón es la quinta comunidad autónoma con más demora para una intervención quirúrgica, con una espera media de 144 días, resaltando "el caos" de la reorganización de la Atención Primaria en Zaragoza, el cierre en verano de más de 700 camas hospitalarias en Aragón, la privatización de consultas y procesos quirúrgicos en los hospitales de Barbastro, Teruel, Calatayud y Huesca o el retraso de más de un año en la puesta en funcionamiento de los hospitales de Alcañiz y Teruel.

"Si hablamos de educación, tenemos que subrayar su desprecio por el sistema público de enseñanza", ha anotado Sabés, quien ha recordado la inversión "cero" en la educación infantil de 0 a 3 años, los cierres de 39 aulas de infantil, que no se haya puesto en marcha ningún proyecto de infraestructura educativa nuevo, "más allá de que solo se ejecute los planificados por el Gobierno de Lambán", el recorte de 300 plazas de profesorado al inicio de este curso, precariedad histórica en la contratación de profesorado, el desprecio a la educación pública en el medio rural y en materia universitaria, la promoción de universidades privadas "de dudosa calidad y que priman el negocio sobre la enseñanza".

En lo que ha servicios sociales se refiere, "pese a tener una financiación histórica de 110 millones de euros por parte del Gobierno de España, es muy preocupante el tiempo de espera en los procesos de valoración de la dependencia y discapacidad.

PRESIDENTE AUSENTE

En otro orden de cosas, Fernando Sabés ha ejemplificado el "distanciamiento" de Azcón con las personas con sus ausencias cuando la ciudadanía aragonesa "más lo ha necesitado", es decir, en situaciones de emergencia.

"Se ha ganado con sus escapadas y desapariciones el título de presidente ausente: el Mazón de Aragón", ha comentado, citando "el tridente de la gestión de Azcón: la ausencia de responsabilidad, su lejanía de la gente y su falta de compromiso".

Para Sabés, "lo grave" ha sido que Azcón "haya estado de fiesta o de vacaciones, mientras miles de aragoneses sufrían las consecuencias de lluvias y tormentas que provocaron inundaciones y daños materiales en numerosos municipios aragoneses".

Igualmente, el portavoz socialista ha afirmado: "Azcón se presentó en la campaña como una persona moderada, pero pactó con la ultraderecha para ser presidente".

"Un pacto con quienes están en contra de nuestra autonomía", ha recordado Sabés, y ha agregado que "ahora está en una carrera electoral para hacerse con el voto más ultra. "Esta carrera por el voto ultra nos perjudica. Es lo que hace usted al no querer tratar con humanidad a los menores que necesitan apoyo. La misma conciencia sin remordimientos ni escrúpulos que le impide definir la barbarie del gobierno de Israel en Gaza como un genocidio", ha apostillado.

"Si usted prefiere seguir abrazado a la farola de la ultraderecha que ilumina su reino de la luz, nosotros vamos a liderar un proyecto de progreso, de alternativa y cambio que conjugue el fortalecimiento de la autonomía de Aragón, los avances sociales del Gobierno progresista que encabeza Pedro Sánchez y una propuesta de consenso, moderación y entendimiento que promueva el acuerdo y no la confrontación a la que nos tiene tan acostumbrados", ha pronunciado.

Por último, ha zanjado: "Nos sentimos orgullosos de que las mujeres y los hombres de Aragón vivan mejor gracias a las medidas de protección social y la subida salarial que ha hecho posible el Gobierno de España".