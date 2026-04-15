PSOE, A-TE, CHA e IU proponen, sin éxito, la comparecencia urgente de Azcón en las Cortes sobre la concertación

De izquierda a dereccha, los portavoces parlamentarios de A-TE, Tomás Guitarte; PSOE, Pilar Alegría; CHA, Jorge Pueyo; e IU, Marta Abengochea. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSOE, CHA y Mixto --A-TE e IU-- han solicitado sin éxito, este miércoles, en la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón la celebración de un Pleno urgente para que el presidente del Gobierno autonómico en funciones, Jorge Azcón, comparezca para dialogar sobre la medida anunciada el 7 de abril por la consejera de Educación, Tomasa Hernández, de concertación del Bachillerato a partir del próximo curso, 2026-2027. PP y Vox se han opuesto a convocar esta sesión plenaria antes de que se conforme el nuevo Ejecutivo.

PSOE, CHA, A-TE e IU han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado que hoy se cumplen 67 días desde que se celebraron las elecciones autonómicas --el 8 de febrero-- y que el Gobierno de Aragón se encuentra en una situación de "parálisis", lo que ha causado un "desgobierno" en la Comunidad, aunque Hernández anunció la medida de la concertación, que "cambiaba por completo" el sistema educativo.

Se trata, pues, de "una parálisis selectiva" porque "este Gobierno lleva 67 días de absoluta inactividad, pero ha sido muy selectivo para anunciar el cambio del modelo educativo".

"Una medida de este calado no puede anunciarse con nocturnidad ni alevosía, sino con la importancia que requiere", ha considerado Alegría, recalcando que esta medida no se había tomado "en 40 años", criticando "el matrimonio muchas veces mal avenido" de PP y Vox, que han rechazado de conjunto la celebración del Pleno urgente.

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, ha dicho que en la Junta de Portavoces le "hervía la sangre" al ver a PP y Vox "conchabarse para destruir la democracia aragonesa y saltarse a la torera la pluralidad" de la cámara.

Se ha remitido al artículo 110 del Reglamento de las Cortes para afirmar que se debe celebrar una sesión plenaria cada dos semanas en periodo de sesiones y que, por lo tanto, se tendrían que haber celebrado ya tres Plenos en esta legislatura, añadiendo que el artículo 96 establece que se tiene que convocar un Pleno cuando así lo soliciten una quinta parte de los diputados o dos grupos parlamentarios.

El diputado de CHA ha aseverado que en el Parlamento "no manda la costumbre, sino el Reglamento" y que, en periodo de sesiones, cada dos semanas se tiene que celebrar un Pleno, emplazando a la Mesa a "ponerse las pilas y hacer un calendario".

Pueyo ha exigido a Azcón que comparezca en las Cortes de Aragón para "dar la cara" y explicar "por qué prioriza a unos alumnos por encima de otros", cómo algunos alumnos "se van a acabar yendo a la privada" y cómo "se beneficia a unos territorios --donde hay concertada-- y a unos sectores de la población". A Pueyo no le sorprende que PP y Vox voten lo mismo porque "se han criado en los mismos colegios".

Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe (A-TE), Tomás Guitarte, "se han evidenciado discrepancias sobre cómo deben funcionar las Cortes en un momento de transición de una legislatura a otra". Ha criticado que seis semanas después desde el inicio del periodo de sesiones no se ha celebrado ningún Pleno ordinario y "se quiere poner en duda" que, en aplicación del Reglamento, dos grupos o el 20 por ciento de los diputados puedan instar la convocatoria de una sesión plenaria, incidiendo en que así las Cortes no pueden ejercer su labor de control de la acción del Ejecutivo.

Con la negativa de PP y Vox a celebrar el Pleno urgente "se quiere acallar las posibilidades de la oposición de ejercer el control" sobre el Gobierno, se ha quejado Guitarte, quien ha avanzado que los grupos solicitantes han pedido a los servicios jurídicos del Parlamento un informe para determinar si, conforme a Derecho, se podía convocar este Pleno urgente.

Desde A-TE "entendemos que no se puede estar días y días gobernando e impidiendo, paralelamente, que las Cortes realicen la labor de control", de forma que "se está produciendo una anomalía democrática por la demora excesiva en la constitución del nuevo Gobierno".

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha afirmado que tras "la primera cacicada" --el recorte de la subvención para contratación de personal por parte de las agrupaciones parlamentarias--, ahora PP y Vox "han invocado la costumbre" de no celebrar sesiones plenarias hasta después de la investidura del presidente.

"Se está negando la posibilidad de hacer efectivo" el control sobre la acción del Gobierno en funciones, ha continuado Abengochea, recalcando que el Ejecutivo ha tomado "decisiones drásticas", en alusión a la concertación del Bachillerato, que implican un gasto presupuestario.

Respecto a la concertación, ha dicho que con esta medida "se pervierte el concepto de concierto" porque cuando se creó, en 1985, era para concertar aulas en la privada "donde no llegaba la pública", mientras que en la actualidad "hay plazas vacantes, la educación en los institutos es de calidad, hay carencias en los IES y se usa el dinero de los aragoneses pra financiar los Bachilleratos de la privada con criterios políticos".

GASTOS DE PERSONAL

En otro orden de cosas, Tomás Guitarte ha comentado que A-TE e IU presentaron un recurso ante la Mesa y Junta de Portavoces por el recorte de la asignación para contratación de personal y se tramitará en la siguiente reunión. Ha recordado que están valorando presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.