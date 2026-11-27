El secretario general provincial del PSOE Teruel, Rafael Guía, y los candidatos de este partido al Congreso y el Senado, Herminio Sancho y María José Villanueva. - PSOE

TERUEL 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Teruel ha hecho un llamamiento este viernes a todos los progresistas de la provincia por un "voto realmente útil" este domingo, 29 de noviembre, fecha de celebración de las elecciones generales, que pasa "únicamente" por las candidaturas donde concurre el Partido Socialista en el Congreso y la de Senado de Progreso, junto a Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Sumar.

El secretario general de los socialistas turolenses, Rafael Guía, ha hecho una llamada a la movilización en el balance de una campaña electoral en la que, ha dicho, "hemos dado lo mejor de nosotros mismos para recorrer hasta el último rincón de la provincia, llegar a todos los sitios, practicar la escucha activa y defender y poner en valor las medidas del gobierno progresista que ha liderado Pedro Sánchez durante estos últimos años".

Guía ha apelado directamente a los votantes progresistas de opciones como Podemos o Teruel Existe para que, "más aún en provincias como la nuestra", ejerzan su derecho "pensando en el mejor resultado global para seguir manteniendo las políticas de servicios públicos de calidad, seguir incidiendo en la vivienda que es uno de los asuntos que más nos preocupan y, como no puede ser de otra manera, defender un modelo de convivencia que se ha puesto en entredicho, y no por nuestra parte, no solo en esta campaña sino durante los últimos ocho años por las fuerzas de la derecha y la ultraderecha que son lo mismo".

Así, Guía ha rechazado el modelo "basado en la crispación y el insulto". Ha lamentado que, ante "la falta de argumentos y de propuestas que tienen para la provincia de Teruel, para Aragón y para España", la derecha y la ultraderecha hayan recurrido "al bulo, a la difamación, al mensajes que enfrentan a la población y que buscan enemigos donde no los hay".

"Nosotros no tenemos enemigos, tenemos adversarios con los que podemos diferir de la forma de ver las cosas, pero tratamos con respeto a todo el mundo", ha afirmado el secretario general de los socialistas turolenses apostando por "un modelo de convivencia en el que prime la buena política y la buena educación" y llamando a la "movilización masiva" para darle más legitimidad a un resultado que ya están cuestionando la derecha y la ultraderecha "esparciendo bulos sobre el proceso democrático".

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso, Herminio Sancho, que durante la campaña también ha apelado a los votantes moderados del Partido Popular "ante la deriva hacia las posiciones extremas" de sus dirigentes, ha destacado haber querido trasladar "de verdad" todas las políticas de los Gobiernos progresistas de Pedro Sánchez dirigidas "a fortalecer y acrecentar todos los derechos del Estado de Bienestar".

Sancho ha hecho referencia a los principales objetivos de un nuevo Gobierno progresista, que pasan por "una educación y una sanidad pública de calidad para todos, unas pensiones dignas para todos, unos servicios sociales y una atención a la dependencia que llegue a todos los rincones de esta provincia, una protección del derecho al trabajo y a una vivienda digna para todos".

En este sentido ha destacado la propuesta de garantizar esos derechos con su blindaje en la Constitución "ante lo que está en juego ahora, que no es un cambio de ciclo, es un cambio de modelo, de sociedad, en la que la gente se la está jugando". Ha puesto de ejemplo el recorte de gasto público en subvenciones y transferencias autonómicas de 112.000 millones que ayer propuso Vox y que para Sancho "es un hachazo que se carga prácticamente todo el Estado del Bienestar".

"Que nadie diga que los engañan, porque lo han dicho. Cada uno será responsable de lo que vote y de lo que exija", ha afirmado el candidato reiterando el compromiso de su partido con el bienestar de cada uno de los ciudadanos de la provincia de Teruel.

TRES CASILLAS

La cabeza de lista de Senado de Progreso, María José Villalba, ha recordado la importancia de marcar las tres casillas de la candidatura "para frenar y romper la mayoría absoluta que ha tenido en esta última legislatura el PP acompañado por Vox, manteniendo la Cámara Alta secuestrada y boicoteando toda iniciativa que pudiera llegar de las Cortes, haciendo un uso partidista".

También ha apelado, como ha hecho durante toda la campaña, al voto de las mujeres: "nuestra voz, aunque el señor Feijóo nos mandó ayer a callarnos, es importante y lo vamos a demostrar con nuestro voto". Villalba ha lanzado un mensaje al líder de los populares y a quienes opinan como él, afirmando que las mujeres "no estamos calladitas ni arrodilladas, y el 29 de noviembre vamos a defender los derechos que hemos adquirido hasta ahora".

De esta forma, ha recordado las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo (PP), "invitada de honor del PP de Teruel en esta campaña", en las que decía que la migrantes debían venir a trabajar para que las mujeres pudieran tener bebés. "Mire señora Cayetana, las españolas y las turolenses tenemos proyectos de vida definidos por nosotros. No necesitamos que nadie nos marque nuestra hoja de ruta", ha dicho con la esperanza de que "la voz del voto" marque "un futuro de país en el que quepamos todas y todos".

Los socialistas turolenses cerrarán la campaña en Utrillas, centro de la provincia y una de las plazas fuertes "con la que nos sentimos muy comprometidos". Allí participarán en un macroevento común del PSOE a nivel nacional, promocionado con la leyenda 'Más que un mitin' en la que las federaciones provinciales van a tener presencia en la Caja Mágica de Madrid, lugar donde cerrará la campaña el presidente Pedro Sánchez, mediante conexiones en directo.

En esta recta final, el PSOE ha lanzado una serie de mensajes cortos que, tal como ha destacado sus representantes en la provincia, "resumen todo lo que se ha transmitido en esta campaña y ponen el foco en lo que puede pasarle a los españoles a partir del lunes, como la gente teme y así nos ha trasladado". Esos mensajes advierten de la fuerza del voto, que puede marcar la diferencia entre sobrevivir y vivir, entre usar la tarjeta sanitaria o la tarjeta de crédito o seguir siendo paciente o cliente.

Además, "esos mensajes exhortan a casarse ya, porque quizás el lunes algunos ya no puedan hacerlo, a acordarse de las madres de los adversarios políticos para subirles las pensiones, y no para insultarles, o destacar la importancia de ejercer el derecho al voto ante la posibilidad de que pueda ser un privilegio", han concluido.