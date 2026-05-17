El PSOE urge al gobierno de Azcón a nombrar la dirección del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Archivo - Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

HUESCA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE altoaragonés pide al gobierno de Jorge Azcón que nombre urgentemente a la persona que ha de sustituir a la fallecida Elena Villagrasa en la dirección del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

El socialista José Manuel Bielsa, alcalde de Puértolas (Huesca) y presidente de la comarca del Sobrarbe, ha lamentado que desde el fallecimiento hace ocho meses de Elena Villagrasa, "el espacio protegido más importante de Aragón se ha quedado huérfano y el gran trabajo y esfuerzo de quien fue la directora de este parque ha quedado paralizado y sin continuidad".

Desde el PSOE han criticado la parálisis y el abandono del gobierno de Azcón con la provincia de Huesca y han lamentado que ni siquiera los responsables y representantes del PP altoaragonés "se preocupan por nuestra provincia, porque son incapaces de transmitir las necesidades del territorio".

Los socialistas reivindican el gran trabajo que realizaba Elena Villagrasa y lamentan que "ahora el parque vaya sin rumbo". Desde el Sobrarbe se exige un el nombramiento de una persona responsable que coja las riendas del paque nacional donde lo visitan más de 600.000 personas al año.

REIVINDICAN LA LABOR DE LOS TRABAJADORES

Los socialistas exigen el nombramiento de la dirección del parque en el menor tiempo posible y que, además, "la persona que se nombre siga manteniendo su puesto de trabajo en el territorio, como así lo reivindicó la comarca y como así lo ejecutó Elena Villagrasa durante su mandato en los más de 5 años que estuvo al frente de este parque con compromiso con el territorio, sus gentes y sus responsables políticos.

José Manuel Bielsa reconoce la labor de los trabajadores del Parque, unas 65 personas que "se encargan de las tareas de gestión, conservación y atención al visitante en este espacio protegido del Pirineo oscense". "Si no fuera por el trabajo de estas personas, el Parque estaría totalmente abandonado", ha dicho Bielsa.

Los socialistas recuerdan que el Gobierno central transfiere más de 3 millones de euros para la gestión ordinaria del Parque y apuntan su deseo para que "todo el dinero llegue al Parque Nacional".

Asimismo, recuerdan las inversiones del Ejecutivo central en el centro de visitantes de Escalona, puerta de entrada al Cañón de Añisclo y las gargantas de Escuaín, por un importe de 4,2 millones de euros que luego cederá al Gobierno de Aragón.

"Nos preocupa mucho la situación del parque y a la espera de recibir el edificio que habrá que gestionar y donde también habrán oficinas del propio parque", añaden desde el PSOE.