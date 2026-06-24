Archivo - Puerto Venecia da la bienvenida al verano este jueves con una fiesta musical de LOS 40 - PUERTO VENECIA - Archivo

ZARAGOZA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia da la bienvenida al verano con una programación pensada para disfrutar del ocio al aire libre, la música y los planes compartidos. El shopping resort comenzará su agenda estival este jueves, 25 de junio, a las 19.30 horas, con una gran fiesta musical de LOS40 y LOS40 Classic en el Lago.

La cita contará con los DJs Jesús Taltavull y Juan Borrás, que ofrecerán una sesión doble con una selección de grandes éxitos actuales y clásicos de los años 80 y 90. Una propuesta pensada para cantar, bailar y disfrutar de una tarde de música sin pausa en uno de los espacios más emblemáticos del centro.

Con este evento, el resort da inicio a una nueva temporada de verano en la que la música, el baile y las actividades al aire libre volverán a convertirse en protagonistas de su programación.

El shopping resort refuerza así su apuesta por ofrecer experiencias gratuitas y abiertas a todos los públicos, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro de ocio en Zaragoza durante los meses estivales.

Entre las citas destacadas de la temporada, el shopping resort también acogerá el ciclo 'Puerto Venecia Baila', una propuesta organizada en colaboración con la Asociación Aragonesa de Bailes de Salón.

EN LA PLAZA DE LAS TERRAZAS

Los espectáculos tendrán lugar los viernes 26 de junio, 10 y 24 de julio, 28 de agosto y 4 de septiembre, a las 20.00 horas, en la plaza de las Terrazas. Durante estas sesiones, el espacio se transformará en una pista de baile al aire libre para disfrutar de exhibiciones, baile libre y diferentes estilos de bailes de salón en un ambiente participativo y cercano.

Una actividad dirigida tanto a aficionados como a quienes quieran acercarse al baile y vivir una tarde diferente en el resort. Con esta programación, Puerto Venecia inaugura una nueva temporada estival en la que seguirá sumando actividades y experiencias para disfrutar del verano en Zaragoza, reforzando su papel como espacio de ocio, encuentro y convivencia durante los meses de verano.