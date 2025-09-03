Puerto Venecia, epicentro del motor nacional con el Campeonato de España Cierzo Rally Ejército de Tierra 2025 - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 3 (EUROPA PRESS)

Puerto Venecia, en Zaragoza, se convertirá del 4 al 6 de septiembre en el centro neurálgico del Campeonato de España Cierzo Rally Ejército de Tierra 2025, la única prueba del Campeonato de España de automovilismo, que celebrará su séptima edición con un completo despliegue deportivo y social.

El shopping resort acogerá durante todo el fin de semana a los equipos, coches y motos participantes, convirtiéndose en punto de encuentro para los aficionados al motor.

La cita comenzará el jueves 4 de septiembre con la llegada de los equipos al parque de asistencia instalado en la zona de pinares junto a Porcelanosa, donde permanecerán hasta el final de la competición.

El viernes 5, la jornada se iniciará con las verificaciones técnicas en el aparcamiento frente a Primark, en las que los comisarios de la Federación Española de Automovilismo revisarán cada vehículo. Por la tarde se disputará el Prólogo, un recorrido que servirá como primera toma de contacto con el trazado y que permitirá a los aficionados acercarse a los coches y motos en exposición antes de su salida.

Al día siguiente, el sábado 6 de septiembre, se celebrarán las Especiales, consideradas las etapas principales del rally, con tramos de mayor exigencia técnica y competitiva.

La primera será Villanueva de Gállego-Campo de Maniobras de San Gregorio y la segunda Pina de Ebro-La Puebla de Alfinden, pasando por Osera, Villafranca y Alfajarín.

PREMIOS

Los vehículos regresarán al parque de asistencia en dos momentos clave para el público, entre las 10.30 y las 13.30 horas y entre las 17.30 y las 21.00 horas, antes de la llegada final a Puerto Venecia.

La entrega de premios se celebrará esa misma noche en la Plaza del Canal, en la zona de terrazas del shopping resort, como cierre oficial del campeonato.

El evento, patrocinado por Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, Ejército de Tierra y Puerto Venecia, refuerza la proyección de Zaragoza como escenario deportivo nacional y como sede de una competición de primer nivel.

Además, ASPANOA asociación solidaria con la que colabora Cierzo Rally ha recaudado 1.115 euros en la venta de merchandising de la carrera cuyo importe es destinado íntegramente a su labor con niños y niñas con cáncer.

Aprovechando este evento, Puerto Venecia ha puesto en marcha un sorteo en sus redes sociales para ganar una experiencia exclusiva como copiloto del rally, valorado en 1.000 euros, que permitirá al ganador vivir en primera persona la intensidad de la competición.