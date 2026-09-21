Puerto Venecia reúne el talento de la moda aragonesa como antesala de Aragón Fashion Week

La iniciativa forma parte de la colaboración de Puerto Venecia con FITCA y busca acercar la creación local a nuevos públicos. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La moda aragonesa tendrá su propio escaparate en Puerto Venecia antes de saltar a las pasarelas de Aragón Fashion Week. Del 21 al 24 de septiembre, la Plaza de las Palmeras del shopping resort acoge una exposición con propuestas de trece diseñadores y firmas aragonesas, que permitirá al público descubrir de cerca algunas de las creaciones de los diseñadores que desfilarán en la semana de la moda.

La muestra reúne trabajos de Andrea (Karó), Arantxa Latorre, Elena Navarro, Mariano García (Protocolo), Mari Luz Icart (Original Dessin), Ana Valero (Amani), Bárbara Burgos, Cachito Studio (Nieves Casaus), Coco Lebrel, Beatriz Centelles, Grata, Susana Aperte y Teresa Terrén (Terrenteresa). Una selección que refleja diferentes miradas y formas de entender el diseño y que ofrece una panorámica del talento del sector de la moda en Aragón.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón (FITCA), busca trasladar estas propuestas fuera de los circuitos especializados y acercarlas a un público más amplio.

Durante cuatro días, quienes visiten Puerto Venecia conocerán las creaciones en un entorno diferente al de la pasarela, convirtiendo la Plaza de las Palmeras en un escaparate para la moda aragonesa. Este apoyo al talento local forma parte de la vinculación que Puerto Venecia mantiene con el sector.

Con más de 55.000 metros cuadrados dedicados a la moda, el shopping resort de Zaragoza reúne el mayor catálogo del sector en Aragón y combina en su oferta grandes marcas, firmas locales y propuestas temporales. La colaboración con FITCA amplía esta apuesta dando espacio también a nuevos creadores y proyectos que están desarrollando su trayectoria desde la Comunidad.

PATROCINADOR PRINCIPAL DE ARAGÓN FASHION WEEK

La exposición sirve como antesala de la octava edición de Aragón Fashion Week, que se celebra en Zaragoza del 21 al 27 de septiembre bajo el lema 'Más que moda'. La cita reúne durante una semana a diseñadores, marcas, escuelas y profesionales del sector en distintos espacios de la ciudad.

Puerto Venecia repite por tercer año como patrocinador principal, reforzando una colaboración orientada a impulsar y dar visibilidad a la industria y al talento de la moda aragonesa.