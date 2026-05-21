Puerto Venecia se suma al fenómeno K-pop con un tributo abierto a todo el público

Archivo - El shopping resort acoge los días 22 y 23 de mayo una nueva edición de este espectáculo familiar, con shows gratuitos. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El fenómeno K-pop regresa a Puerto Venecia los próximos 22 y 23 de mayo con una nueva propuesta familiar que volverá a llevar la música, las coreografías y la estética de este universo al shopping resort de Zaragoza.

Tras la gran acogida de la anterior edición, que reunió a miles de fans, Puerto Venecia suma ahora un formato renovado bajo el nombre K-POP TRIBUTO, con shows abiertos a todo el público y actividades pensadas para disfrutar de una experiencia completa.

La programación se desarrollará en la planta baja, en la zona de Terrazas, junto al canal, y contará con diferentes pases de espectáculo protagonizados por artistas especializadas en coreografías K-pop y una Boy Band, que se incorpora a esta edición para ampliar la propuesta escénica. Todos los shows serán gratuitos y de acceso libre hasta completar aforo.

El viernes 22 de mayo, la actividad comenzará con un photocall previo, de 18.15 a 19.00 horas, para las personas que hayan reservado su pase. A continuación, tendrán lugar dos shows, a las 19.15 y a las 20.00 horas, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno y el mismo contenido en ambos pases.

El sábado 23 de mayo, el photocall se celebrará de 17.30 a 18.15 horas y, posteriormente, el shopping resort acogerá un pasacalles K-pop, de 18.30 a 19:00 horas, que recorrerá diferentes espacios exteriores de Puerto Venecia, incluyendo el entorno del Puente Japonés.

La jornada finalizará con dos nuevos shows en la zona de Terrazas, a las 19.15 y a las 20.00 horas. Los espectáculos serán en abierto para todo el público y no será necesario realizar inscripción previa para asistir. Únicamente el photocall cuenta con sistema de reserva, ya que se trata de una actividad con aforo limitado, y los pases para esta experiencia previa ya se encuentran agotados.

ACERCA DE PUERTO VENECIA

Actualmente, Puerto Venecia es el complejo comercial más grande de España, con 600.000 metros cuadrados de parcela y 206.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA), y uno de los más grandes de Europa.

El centro roza el 100% de ocupación, con más de 240 locales, de los cuales el 25% son emprendedores de Aragón que son parte de Puerto Venecia con su propia marca o a través de franquicias. El complejo comercial combina la mayor selección de marcas y establecimientos, con una oferta gastronómica diversa, con más de 40 restaurantes muchos de ellos en zonas exteriores.

Además, este shopping resort se mantiene como uno de los líderes del sector alcanzando los 20,7 millones de visitantes al año y ha sido reconocido como uno de los tres centros más influyentes de MAPIC en la categoría 'Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years' en 2025.