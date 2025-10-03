Puerto Venecia tiñe de rosa octubre con una campaña solidaria contra el cáncer de mama

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia reafirma su compromiso con las causas sociales más necesarias, uniéndose de lleno al mes de concienciación sobre el cáncer de mama, cuyo Día Mundial se celebra el próximo 19 de octubre. La campaña solidaria propone una subasta circular este 3 de octubre y un 'Puerto Latte' el 25 de octubre que combina música, desayunos solidarios y una sesión de pilates, todo ello con el objetivo de recaudar fondos para la investigación junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Desde sus inicios, el shopping resort zaragozano mantiene un firme vínculo con entidades sociales locales, colaborando con más de 140 proyectos solidarios con una estimación económica de más de 150.000euro. Este legado de compromiso sirve de base para esta acción colectiva que durante octubre pretende sumar visibilidad y recursos a la investigación oncológica, ya que el cáncer de mama afecta a más de mil mujeres anualmente, siendo el tumor más frecuente en las mujeres de la región.

SUBASTA CIRCULAR SOLIDARIA EN IKEA

Uno de los pilares de la acción será la Subasta Circular Solidaria en IKEA Zaragoza, programada para las 18.00 horas de este viernes, abierta a titulares de tarjeta IKEA Family.

En este evento se ofertarán artículos del catálogo y la tienda, las pujas recaudadas irán destinadas a acompañar a las personas con cáncer de mama, sus familias y contribuir a la investigación a través de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

OCTUBRE ROSA CON 'PUERTO LATTE'

En la mañana del sábado 25 de octubre, Puerto Venecia celebrará una jornada de bienestar muy especial enmarcada bajo el nombre 'Puerto Latte'. La programación incluye una clase de pilates abierto en la zona de El Mirador, seguida de una sesión de música. No será necesaria inscripción: simplemente participar y estar presente será suficiente para formar parte de esta movilización solidaria.

Ese mismo día, varias propuestas gastronómicas del centro se sumarán al rosa para contribuir a la causa. La foodtruck de la churrería Mil Amores del centro comercial y de ocio lanzará un original y sabroso churro rosa exclusivo durante el 25 de octubre, cuya recaudación íntegra se destinará a la investigación oncológica.

Además, establecimientos como D'Jorge, Bald'o, El Molino o Le Petit Croissant donarán 0,10 euros por cada café servido durante todo el mes, mientras que Espresso se implicará con la donación de un euro por cada bombón Nespresso servido.

Ferysu Artes Gráficas, especialistas en impresión, han colaborado de forma solidaria en la elaboración del adhesivo de los vasos de forma altruista. De este modo, unido al resto de actividades, la oferta gastronómica de Puerto Venecia se une para convertirse en altavoz con un único fin: apoyar la investigación contra el cáncer de mama.