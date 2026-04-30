Puerto Venecia se une a una iniciativa nacional para ensalzar la inteligencia generacional

Archivo - Zaragoza.- Puerto Venecia cierra 2025 con récord histórico de afluencias y cien por cien de ocupación - SIMON GARCIA/PUERTO VENECIA - Archivo

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza se ha sumado, en un momento en el que la inteligencia artificial (IA) ocupa gran parte de la conversación, a una iniciativa nacional impulsada por su empresa gestora, CBRE, para reivindicar "un concepto que ningún algoritmo puede replicar: la inteligencia generacional (IG)".

La campaña de comunicación estará disponible en el centro hasta el 31 de mayo e invita a todos los visitantes a descubrir su coeficiente de IG a través de un test interactivo, han informado desde Puerto Venecia.

La IG se entiende como la capacidad de entender el mundo a través de los ojos de otra generación. Esta habilidad fomenta la colaboración real entre generaciones, superando estereotipos y contribuyendo a la creación de comunidades más conectadas.

En Puerto Venecia, la campaña busca sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de los valores intergeneracionales, algo que va más allá de la tecnología y se transmite mediante experiencias, intuición, memoria y criterios compartidos.

Los interesados pueden realizar el test de coeficiente de IG, que plantea situaciones cotidianas, como el uso del Wi-Fi, el 'phishing', los mapas de papel o consejos familiares, para descubrir cómo se relacionan con las diferentes generaciones.

Al finalizar el test, los participantes recibirán su resultado y podrán compartirlo en redes sociales, etiquetando a aquellos con los que mejor colaboran, demostrando que el futuro y el legado se construyen juntos, generación tras generación.

'CARING FOR COMMUNITIES'

Esta acción se engloba en el marco estratégico de 'Caring for Communities', impulsada por CBRE. En el marco de este programa, ya se impulsó durante el mes de noviembre una acción de concienciación sobre el cáncer masculino en 47 de los activos que gestiona en España y Portugal.

Esta iniciativa, desarrollada por el área de Property Management, tiene como objetivo dar visibilidad al cáncer de próstata, testículos y mama en hombres, fomentando la prevención y el diálogo abierto sobre la salud masculina.

Estas campañas se enmarcan en la visión que tiene CBRE de un inmobiliario humano, sostenible y comprometido, donde la gestión de activos se convierte en una herramienta para transformar positivamente los entornos en los que se opera.