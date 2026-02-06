Pueyo (CHA) apuesta por un plan de climatización en los colegios y cocinas 'in situ' con alimentos de proximidad

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, en una mesa informativa en La Almozara. - EUROPA PRESS
ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha tildado de "lamentable" que los niños y niñas "tengan que pasar frío en invierno y calor en verano" en los centros educativos, por lo que ha incidido en su propuesta de impulsar un plan de climatización de colegios e institutos, que además servirá para adaptar los patios con refugios climáticos. Igualmente, se ha comprometido a recuperar cocinas 'in situ' con alimentos de proximidad.
Pueyo ha atendido a los medios de comunicación este viernes, en una mesa informativa en el barrio zaragozano de La Almozara, donde ha explicado las propuestas de CHA en materia de Educación.
Ha mostrado su apoyo "a las movilizaciones contra la privatización de la escuela pública, donde miles de mujeres y hombres, niñas y niños, salieron a las calles de todo Aragón para defender sus colegios e institutos frente a los recortes impulsados por Jorge Azcón, un presidente que no gobierna para la gente, solo para los suyos".
Además, Jorge Pueyo ha criticado la mala calidad de la comida en los colegios, "que el mismísimo Jorge Azcón no sería capaz de probar". En este sentido, se ha comprometido a "impulsar y recuperar las cocinas 'in situ' con alimentación de proximidad en todos los colegios de Aragón".
Asimismo, se ha referido a las malas condiciones del personal: "Tenemos a los segundos profesores y profesoras peor pagados de todo el estado". Para solucionarlo, ha apostado por "reducir ratios, estabilizar plantillas, y llevar a cabo una equiparación salarial de profesorado, personal administrativo y técnicos auxiliares de infantil".
Finalmente, Pueyo ha presentado la iniciativa de CHA para "ampliar la oferta pública de 0 a 3 años, que cubra la demanda real de servicios públicos en los diferentes municipios, garantizando de esta forma una socialización adecuada de los y las menores, así como una conciliación laboral de las familias".