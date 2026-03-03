Pueyo (CHA) carga contra Teruel Existe por "apoyar al peor PP": "Se les ha caído la careta de una vez por todas"

El diputado de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha cargado contra Teruel Existe por "apoyar al peor PP" al votar en blanco en la elección de la Presidencia de la Cámara autonómica, lo que ha decantado la balanza hacia la candidata de los 'populares', María Navarro. "Tenían una oportunidad para demostrar que no eran uno de esos de derechas, pero se le ha caído la careta de una vez por todas", ha expresado.

Así lo ha manifestado Jorge Pueyo en declaraciones a los medios de comunicación tras el pleno de constitución de las Cortes de Aragón en la XII Legislatura que comienza este martes, 3 de marzo.

"Hoy ha vuelto a quedar demostrado que en esta Cámara hay tres partidos de izquierdas y tres partidos de derechas", ha afirmado Pueyo, puesto que Teruel Existe ha apoyado al "peor" Partido Popular", al de "privatizaciones, extractivismo, y que no prioriza a los aragoneses ni, por supuesto, a los turolenses, que está en manos de Vox en Madrid".

"Hemos visto ese pacto de no agresión por parte de Vox y del Partido Popular, favoreciéndolo todo con una abstención", ha criticadao Pueyo, puesto que los parlamentarios de Vox también han votado en blanco.

En este punto, el que ejercerá como portavoz de CHA en la XII Legislatura ha comentado: "Lo que no entendíamos era que también Teruel Existe, que tenía la posibilidad de construir una alternativa diferente no haya optado por ella".

No obstante, "respetamos la decisión de cada partido y serán los aragoneses y aragonesas los que deberán decidir a futuro volver a confiar o no en determinados partidos políticos", ha apuntado Pueyo.

Por último, ha indicado: "Es un día triste, porque la Presidencia de las Cortes de Aragón podría haber caído de otro lado, pensábamos que existía otra posibilidad, pero Teruel Existe lo ha impedido".