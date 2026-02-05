CHA se compromete a mejorar el Hospital de Barbastro (Huesca) y sus centros de salud dependientes

Pueyo y Villagrasa, junto a Parra, Ferrer y otros representantes de CHA, este jueves en Barbastro. - CHA

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de CHA a la presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, se ha comprometido a mejorar el servicio que prestan tanto el Hospital de Barbastro (Huesca) como sus centros de salud dependientes ante las "listas de espera inasumibles y la saturación de las urgencias" fruto, según ha criticado, de las políticas del popular Jorge Azcón, al que ha definido como "el pequeño aprendiz de Ayuso, un admirador de las políticas de Margaret Thatcher" y al que ha acusado de priorizar "el negocio" frente a "la vida de las personas".

En una visita al centro hospitalario barbastrense junto a la candidata de CHA por el Alto Aragón, Verónica Villagrasa, y otros candidatos como José Luis Parra y José Miguel Ferrer, ha lamentado que el actual Gobierno de Aragón "no entiende el papel fundamental del Hospital de Barbastro, que presta servicio a 116.000 aragonesas y aragoneses en un territorio amplísimo de 8.500 km2, "un territorio más extenso que Euskadi", ha puesto de manifiesto.

Pueyo ha advertido de que "actualmente las listas de espera inasumibles no solo afectan a las especialidades del Hospital de Barbastro, también a muchos de estos centros de salud de Atención Primaria, lo que conlleva que se saturen las urgencias".

Frente a esas políticas, Pueyo ha situado a Chunta Aragonesista, que defenderá "una sanidad pública, sin privatizaciones, para mejorar las infraestructuras y la situación del personal, para potenciar la Atención Primaria distribuida por todo nuestro territorio", ha concluido Pueyo.

