Pueyo y Moreno este jueves en Teruel. - CHA

TERUEL 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, visita este jueves Teruel para respaldar la candidatura de Ricardo Moreno de CHA por la coalición Senado de Progreso en las elecciones del próximo domingo. Y lo hace defendiendo el compromiso de su formación con Teruel y llamando a la participación este próximo domingo 29 de noviembre.

"Desde Chunta Aragonesista concurrimos al Senado en la coalición Senado de Progreso de Aragón, con Ricardo Moreno como candidato. Queremos que llegue al Senado una persona que conozca el territorio, que sepa cuáles son sus necesidades y que esté dispuesta a defenderlas todos los días. Pero quiero dejar algo muy claro: cualquier diputado o senador de CHA que resulte elegido tendrá un compromiso inequívoco con Teruel y con todo Aragón", afirma Pueyo.

"Y no hablamos de promesas, hablamos de hechos", remarca.

El líder de la formación aragonesista recuerda que José Antonio Labordeta "llevó al Congreso las reivindicaciones de la autovía Mudéjar y el desdoblamiento de la N-232, infraestructuras fundamentales para Teruel. Chesús Yuste defendió más de 700 iniciativas relacionadas con la provincia en apenas 31 meses, trabajando por el reconocimiento de Teruel, Soria y Cuenca como zonas escasamente pobladas y por una financiación que tuviera en cuenta la despoblación. Y en la última legislatura llevamos al Congreso las demandas del territorio, por ejemplo, se ha conseguido introducir garantías para mantener las paradas de autobús en el medio rural y el reconocimiento de bares y restaurantes como servicios esenciales en los pueblos, además de impulsar la reclamación de un fondo de 87 millones de euros para Aragón", continúa el presidente de CHA.

"Esa es nuestra manera de entender la representación política: escuchar a los pueblos, recoger sus reivindicaciones y llevarlas hasta donde se toman las decisiones, sin mirar de qué partido es el Gobierno de turno. Teruel no necesita representantes que vayan a Madrid a seguir instrucciones; necesita representantes que vayan a Madrid a defender a Teruel", afirma Moreno, que asume este compromiso con responsabilidad y orgullo por tener la opción de poder representar en el Senado los intereses de las comarcas turolenses.

Por ello, Pueyo y Moreno piden "confianza y participación". Y lo hacen "porque cada voto cuenta y porque Aragón necesita representantes que no olviden de dónde vienen, a quién representan y para qué están en las instituciones. Nuestro compromiso es con Teruel, con sus pueblos y con el conjunto de Aragón. Y ese compromiso se demuestra trabajando, también cuando toca quedarse solo para defender lo que es justo para nuestras comarcas turolenses", concluyen.