Pueyo (CHA) denuncia en el Picarral la "especulación" del PP de suelos públicos para construir vivienda

El candidato de CHA a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha visitado el barrio zaragozano del Picarral. - CHA.

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Chunta Aragonesista a la presidencia del Gobierno del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha denunciado este lunes en el barrio zaragozano del Picarral la política de "especulación" impulsada por el PP, "eliminando espacios destinados a equipamientos públicos en los barrios de Zaragoza para construir vivienda".

"Jorge Azcón ha arrebatado a los vecinos y vecinas de Picarral un terreno destinado a construir un centro de salud, un colegio, una biblioteca, un centro social o una instalación deportiva", ha afirmado Pueyo, quien ha lamentado que "en lugar de eso, pisos, pisos y más pisos con alquileres que llaman asequibles, pero que cuestan 900 euros al mes".

Para el candidato de CHA, "este es solo un ejemplo, pero Zaragoza está llena de espacios en Picarral, Arcosur y Rosales del Canal que son de todos y todas, pero que han sido regalados para que se lucren los de siempre".

"En cualquier modelo de ciudad que aspire a ser justa y habitable, los barrios necesitan equipamientos públicos para funcionar con equilibrio, para sostener la vida cotidiana, para garantizar derechos como la salud, la educación, la cultura o el deporte. Sin estos espacios, no hay comunidad posible. Solo desconexión, malestar y abandono", ha señalado.

A su juicio, "en Zaragoza se está consolidando una tendencia tan preocupante como irresponsable: decidir no ejecutar los equipamientos previstos y reorientar ese suelo dotacional hacia fines residenciales, bajo el argumento de que hay necesidad de vivienda o de que el proyecto no era viable, en muchos casos, sin explicaciones, sin transparencia, y lo más grave, sin escuchar a quienes viven en esos barrios".

BARRIOS SATURADOS

"Este tipo de decisiones genera un doble efecto perverso. Por un lado, aumenta la población en esas zonas al levantarse nuevas promociones. Por otro, desaparecen los espacios públicos necesarios para atender a esa misma población. ¿El resultado? Barrios saturados, con servicios al límite o inexistentes, más cemento y menos comunidad. Se crea el caldo de cultivo perfecto para la frustración ciudadana y para la degradación del espacio urbano", ha advertido.

Finalmente, Jorge Pueyo ha criticado que "cada vez que se elimina un espacio para lo público en favor de intereses privados, se debilita la capacidad del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón de garantizar los servicios básicos".

"Desde Chunta Aragonesista exigimos un modelo urbano justo, transparente y participado, un modelo que no desmantele lo previsto, sino que lo mejore, que ponga orden, que escuche al vecindario y que no renuncie a lo que ya está planificado, porque una ciudad que borra equipamientos del mapa, está borrando derechos y no lo vamos a permitir".