Pueyo (CHA) exige que las empresas de los centros de datos informen sobre su consumo de energía y agua

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar al Congreso Jorge Pueyo (CHA) ha registrado una proposición no de ley para exigir que los centros de datos informen sobre su consumo de energía y agua, trasponiendo la normativa europea que obliga a las empresas a dar cuenta de ello, también para pedir que se planifique la "proliferación" de estas instalaciones, que se evalúe su impacto ambiental y fomentar la sostenibilidad ambiental.

Ha ofrecido una rueda de prensa junto con la co-portavoz federal del Partido Verde, Mar González, en la que ha asegurado que los centros de datos se están extendiendo por Aragón "sin planificación, sin transparencia y sin responder a la incertidumbre de cuál es su consumo de agua y energía".

"Han proliferado numerosos proyectos" en la Comunidad Autónoma, ha señalado Jorge Pueyo, atribuyéndolo a que las multinacionales eligen Aragón por "el bajo coste en relación a otros países en cuanto a suelo e impuestos", también por la situación geográfica, la conectividad con el resto del mundo y "porque creen que pueden instalar decenas de miles de hectáreas de renovables".

El diputado de CHA ha hecho hincapié en que los centros de datos son "hiperescalares" puede crecer de forma constante y ha realzado que solo los proyectados por Amazon y Microsoft consumirán el doble de electricidad de todo Aragón y los 28 centros de datos, cinco veces la energía que consume la Comunidad Autónoma, con 40.000 hectáreas nuevas de renovables.

"La nula planificación conlleva más efectos negativos que positivos", ha considerado el parlamentario de CHA-Sumar, poniendo el ejemplo de la ciudad francesa de Marsella, "cercada por los centros de datos" cuyo consumo eléctrico ha imposibilitado implantar otras industrias y aumentar el consumo en la ciudad. También ha habido una "saturación eléctrica" en Irlanda y Suecia.

"El Norte de Europa ya vivió esto y ahora vienen aquí porque les pusieron límites", ha continuado Jorge Pueyo, criticando que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón "está poniendo la alfombra roja" a estas empresas con la aprobación de los Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) para agilizar su tramitación, "como si fueran nuevas inversiones".

Ha aseverado que estas multinacionales "se llevan gratis los recursos de Aragón" y ha preguntado "si Zaragoza será la nueva Marsella" y si los proyectos incluyen un plan de recuperación de materias críticas, rechazando "la gestión nefasta e irresponsable" de Azcón. Ha subrayado que estas nuevas empresas "no tienen ningún proyecto industrial detrás".

"Aragón tiene sed y los centros de datos también", ha enfatizado Jorge Pueyo, para añadir: "No podemos regalar recursos en todo momento". Ha matizado que el problema no es que se implante un centro de datos, sino el modelo "especulativo".

BARRA LIBRE

Por su parte, Mar González ha afirmado que España no debe cometer "el error de la creación de empleo con barra libre para la explotación de los recursos", haciendo notar que los centros de datos pueden convertirse en "una nueva burbuja" si no se planifican, tras lo que se ha posicionado en contra de "un modelo que convierte el agua y la energía en combustible barato para proyectos privados que no dejan suficiente retorno social", además de que "los costes ecológicos se socializan", por lo que ha reclamado "eficiencia, transparencia y límites claros".

La dirigente del Partido Verde ha manifestado que "cualquier proyecto digital debe ser ambientalmente autosuficiente y compatible con la seguridad hídrica y energética de la población: Basta de relatos triunfalistas". El Partido Verde no permitirá que Aragón y España "se conviertan en un campo de pruebas para los modelos extractivos", ha subrayado.