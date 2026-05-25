Pueyo (CHA) exige explicaciones a las instituciones tras el descenso de Zaragoza y Huesca: "No es ni medio normal"

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, se reúne con el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha rechazado este lunes hacer "escarnio público" del descenso a Primer RFEF de los dos principales equipos de fútbol aragoneses --Real Zaragoza y SD Huesca--, pero ha avanzado que exigirá explicaciones a las instituciones de cómo se ha llegado a esta situación y de qué van a hacer Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón para que ambos clubes regresen al fútbol profesional, que es "donde merecen estar". "No es ni medio normal que Aragón ya no tenga ningún equipo en el fútbol profesional", ha recalcado.

"Mi abuelo era zaragocista, mi padre es zaragocista, yo soy zaragocista desde que nací, yo soy de la generación que no conoció el gol de Nayim por tres meses y hemos visto cómo durante 13 años el Zaragoza ha estado sufriendo una situación que no le correspondía", ha lamentado Pueyo en declaraciones a los medios de comunicación después de reunirse con el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina.

El dirigente aragonesista ha subrayado que "se ha hecho mucha política sobre el fútbol", en lugar de volcarse "a favor del fútbol en Zaragoza y en Huesca".

A su juicio, la política tendría que "presionar a los poderes fácticos" de los clubes para que puedan garantizar "un deporte en condiciones", y ha reprochado que "muchas veces nos centramos en el Mundial --de fútbol de 2030--", cuando "había que hablar también del equipo".

En todo caso, ha insistido en que "en este momento no toca hablar de política ni de darnos de leches entre las instituciones públicas", pero sí "preguntarnos qué ha pasado" y que se va a hacer para que "no vuelva a pasar".

"Siempre pensábamos que nunca podía haber algún escalón más abajo de ese pozo --el de la segunda división--, pero realmente estamos viendo cómo sí que se podía caer más bajo. Es tristísimo y a todos aquellos zaragocistas y también seguidores de la SD Huesca que estamos viviendo en esta situación y que realmente sufrimos y vivimos el fútbol nos duele muchísimo", ha añadido.

Pueyo ha apuntado que no ha hecho ninguna manifestación pública desde que se certificara el descenso de los dos conjuntos aragoneses: "Sinceramente, no sé muy bien qué hacer, qué decir", ha señalado, porque la afición "lo que quiere es que se solucione el problema que tienen ahora mismo los dos clubes".