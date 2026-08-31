Pueyo (CHA) exige "responsabilidades" a Azcón por las "negligencias" en el incendio de Las Peñas de Riglos

Archivo - El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, solicitará, este curso político, que comparezca en sede parlamentaria el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, para "depurar responsabilidades" por "los casos de absolutas negligencias" en la gestión del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), que este mes de agosto ha quemado unas 14.500 hectáreas.

Chunta solicitará la creación de una Comisión de investigación y, posiblemente, de estudio para "investigar qué es lo que ha pasado", también para reparar todos los daños sufridos, destacando las afecciones del fuego en torno al monasterio viejo de San Juan de la Peña, y mencionando otros incendios como el de La Litera o el de Peñarroya de Tastavins.

Pueyo ha señalado que con el inicio del curso político comienza "una carrera de fondo hasta las elecciones municipales de mayo", que Chunta afrontará "con mucho trabajo, mucha responsabilidad y, sobre todo, con ganas de volver a poner a los aragoneses en el sitio que corresponde".

Ha participado en la ronda de portavoces realizada por la presidenta del Parlamento esta mañana. CHA se centrará no solo en los incendios, sino en la ley de vivienda, los presupuestos y el posible adelanto de las elecciones generales, también las municipales.

El portavoz de CHA ha pedido a Navarro que mantenga "la cordialidad" parlamentaria "siempre desde la independencia" y "que no vuelquen siempre a favor de unos y en contra de otros".