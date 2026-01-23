Pueyo (CHA) quiere una mayoría progresista y aragonesista que frene los recortes y defienda los servicios públicos

Jorge Pueyo, junto a otros integrantes de la candidatura de Chunta Aragonesista. - CHA

ZARAGOZA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) ha celebrado el acto principal de inicio de campaña en su Sede Nazional, en Zaragoza. El cabeza de lista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha señalado que "en esta campaña electoral vamos a presentar nuestras propuestas en defensa del territorio, de los servicios públicos, del equilibrio territorial y de los intereses de Aragón".

Acompañado por miembros de la candidatura, como Isabel Lasobras, Miguel Jaime, Mary Carmen Bozal o Adrián Tello, ha atravesado las puertas de la sede, revestidas con el cartel electoral, cuyo diseño recupera elementos del primero que utilizó CHA en las elecciones de 1987, obra de Begoña Chaves, y que tiene como lema 'A favor de Aragón'.

Pueyo ha destacado "la histórica movilización contra la privatización de la escuela pública de este jueves, cuando miles de mujeres y hombres, niñas y niños, salieron a las calles de todo Aragón para defender sus colegios e institutos frente a los recortes impulsados por Jorge Azcón, un presidente que no gobierna para la gente, solo para los suyos".

Ha reseñado que hoy damos el primer paso en esta campaña electoral para construir una mayoría progresista y aragonesista que acabe con los recortes de la derecha y la ultraderecha".

Jorge Pueyo ha dicho que "en esta campaña Chunta Aragonesista se presenta ante la sociedad aragonesa con la fuerza que nos da nuestra coherencia, nuestra transparencia y honestidad y como garantes de la defensa de Aragón", y ha detallado lo siguiente: "Coherencia, ya que durante 40 años hemos mantenido los mismos valores y prioridades, sin bandazos ni cambios oportunistas; transparencia y honestidad porque Chunta Aragonesista puede decir con hechos que, en toda su historia, no ha estado implicada en ningún caso de corrupción". Y, "en tercer lugar, y por encima de todo, la defensa de Aragón como eje central de nuestra acción política".

Pueyo ha recordado que, durante toda su trayectoria en el Congreso de los Diputados, siempre ha votado y trabajado pensando primero en Aragón, "llegando incluso a romper la disciplina de grupo cuando ha sido necesario".

Los candidatos a las Cortes de Aragón por las circunscripciones del Alto Aragón y las Comarcas Turolenses, Verónica Villagrasa y Javier Carbó, han participado en los actos de inicio de campaña en Huesca y Teruel.