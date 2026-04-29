Pueyo (CHA) ve a Azcón "descompuesto, maniatado y humillado" por Génova y por Vox

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, durante el Pleno de las Cortes de Aragón, a 29 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). El pacto de gobierno, que incluye la polémica ‘prioridad nacional’ de VOX, define el arranque de la nue - Ramón Comet - Europa Press

"Odian Aragón, odian su patria, odian a su gente, su única patria es el dólar", ha reprochado el aragonesista a PP y Vox

"Esto va a durar muy poquico, hasta las elecciones generales", advierte al futuro Gobierno

ZARAGOZA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha considerado este miércoles que el candidato a la Presidencia de la Comunidad, Jorge Azcón, está "descompuesto y maniatado" porque tanto Vox como Génova le han "humillado". "Vox ha puesto la ideología, Génova ha puesto los plazos y usted ha puesto la cara", ha manifestado, por lo que es un "títere" que "no merece ser presidente de los aragoneses" tras entregar "las llaves de Aragón, su dignidad y los valores a la extrema derecha" con un acuerdo "que vulnera los Derechos Humanos".

"El problema es que usted no manda", ha subrayado Pueyo en su intervención en el debate de investidura de Azcón, al que ha asegurado que tiene "mala cara". "No acaba de tener esa sonrisa 'Vitaldent' a la que nos tiene acostumbrados, no acaba de saber exactamente cuál es su sitio en el futuro Gobierno de Aragón", ha añadido.

En este sentido, ha citado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien dijo que un gobierno con Vox "le quita el sueño y sería una pérdida de oportunidad para Andalucía" y ha preguntado al candidato si está de acuerdo con esa afirmación.

En todo caso, ha adelantado que "esto va a durar muy poquico", únicamente hasta las elecciones generales, que será "cuando a Vox le vuelva a interesar irse de los gobiernos".

LA PRIORIDAD NACIONAL, UNA "CORTINA DE HUMO"

Sobre la llamada "prioridad nacional" pactada por 'populares' y Vox, el diputado aragonesista la ha tildado de "cortina de humo" para no hablar "de las cosas verdaderamente importantes", como la "purga" a Javier Ortega Smith, el sueldo del asesor de Abascal, de su mujer, del primer ministro húngaro saliente, Viktor Orban, o de "los pies que van besando" a Estados Unidos o Israel; o de que "Mariano Rajoy está declarando en la 'Kitchen' y cómo privatizan el bachillerato o la sanidad", en referencia al PP.

Para Pueyo, "el valor de la prioridad nacional no significa nada" ya que, además, "uno dice una cosa y el otro dice otra". Lo único que significa, ha remachado, es "una vulneración de los Derechos Humanos y del Estado social y democrático de derecho"-

En este sentido, ha aseverado que el "pacto de la vergüenza" entre PP y Vox "parece un catálogo de ilegalidades", como la prioridad nacional, la recuperación del embalse de Biscarrués --anulado por el Tribunal Supremo en 2020--, la limpieza de cauces --que es competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), requisitos de arraigo "extremos" que vulneran regulaciones internacionales, la reforma de la normativa del padrón --que no es competencia autonómica-- o "ataques a la infancia, vulnerando también normativa internacional", en referencia a la acogida de menores migrantes.

Por todo ello, le ha dicho a Azcón que tenga "mucho cuidado" porque "la próxima visita que haga a Madrid quizá no es para ser ministro, es para dar explicaciones al Tribunal Constitucional.

BASES PARA UN FUTURO TRASVASE

En cuanto a la política hidráulica, el portavoz de CHA ha asegurado que es "rancia" y "huele a naftalina, a franquismo", además de que lo que pretende el PP es "poner las bases para un futuro trasvase del Ebro", recordando las palabras de Feijóo de que "hay que traer el agua de los sitios donde sobra", que recibieron el aplauso de Azcón.

Así, se ha dirigido a Vox afirmando que "le está tomando el pelo, le está mintiendo descaradamente a la cara" e invitándole a que "vote en contra" de la investidura para no ser "la derechita cobarde". "Dónde está esa prioridad nacional o aragonesa cuando aprueban plantes de interés general que hacen que empresas de Estados Unidos se ahorren 130 millones de euros, pero el peluquero o el frutero, que los pague? Extraña prioridad nacional", ha remachado.

"¿Qué prioridad nacional es dar gratis nuestra tierra, nuestra agua, nuestra electricidad a todos aquellos que lo que quieren es convertirnos en el patio trasero de Estados Unidos o en el basurero de Europa? Vender el Moncayo, vender el Maestrazgo, vender el Pirineo. ¿Dónde está la prioridad nacional cuando ahora mismo hay más madrileños comprando casas en Jaca, en Benasque o en Panticosa que panticutos, jaqueses o benasqueses? ¿Dónde está la prioridad nacional cuando vemos que están comprando bloques enteros en Los Olivos en Huesca, en El Gancho de Zaragoza o en San Julián en Teruel? ¿Cómo hablan de arraigo mientras expulsan a los aragoneses de sus casas por no aplicar la ley de vivienda?", ha preguntado.

A ello ha sumado que los fondos de inversiones internacionales "tienen casi más tierra que los agricultores aragoneses", antes de sostener que PP y Vox "odian Aragón, odian su patria, odian a su gente, su única patria es el dólar".

Pueyo ha lamentado también que el acuerdo de gobierno no contiene "ni una mención a cultura", más allá de "montar chupifestivales con Natalia Chueca", lo que ha tildado irónicamente de "sorpresón".

"DESTRUIR" LAS LENGUAS

La única mención, ha continuado, es a las lenguas propias de la Comunidad y es porque "van a destruirlas", hablando de "liberar a Aragón de la imposición del catalán". Ha emplazado al candidato 'popular' a que vaya a las comarcas orientales a explicarle a la gente "qué imposición".

"Las lenguas forman parte de lo que somos, son la base de nuestras raíces. Lo que ustedes proponen es arrancar de raíz, como si nos arrancáramos una pierna. Es destruir todo lo que tenemos. Es como si prohibiéramos bailar la jota para que sólo se pudiera bailar flamenco. Es como si a la Virgen del Pilar la sustituyésemos por la Almudena", ha criticado Pueyo, tras pronunciar varias frases en aragonés y catalán y acusar a PP y Vox de culminar un "etnocidio".

LA "DISYUNTIVA HISTÓRICA" DEL PP

En la réplica, el también presidente de la formación aragonesista ha recordado al PP que "ha perdido el apoyo de Amnistía Internacional, de la izquierda, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fapar), de la Iglesia, de los sindicatos y de empresarios" por unas políticas que atentan contra los "valores humanos" e incluso los "cristianos".

En este punto, ha situado a los 'populares' ante "una disyuntiva histórica" en la que "tiene que elegir que ideología quiere", si quiere mantener su ideología "liberal de derechas" o prefiere "caer en las garras de ideologías extranjeras" como las que propone Vox, individualistas e inspiradas en dirigentes como Donald Trump, Benjamin Netanyahu o Margaret Thatcher.

Pueyo ha defendido también, frente al ataque de Azcón, que le ha llamado "antisistema", que CHA se ausentara el pasado 23 de abril en el acto institucional del Día de Aragón por aprovechar la previa para anunciar un pacto de gobierno "que viene a destruir".

"Yo conozco muchos votantes del Partido Popular que no están de acuerdo con este pacto de gobierno, muchos votantes más religiosos o menos que no están de acuerdo con quitarle las ayudas a Cáritas, muchos votantes del Partido Popular que se avergüenzan del acuerdo al que usted ha llegado", ha añadido, remachando que él mismo se avergüenza ya que "la cara que traía esta mañana no era normal".