Pueyo trae una CHA "antisistema" que "va a copiar lo peor de Podemos", afirma Azcón

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, durante el Pleno de las Cortes de Aragón, a 29 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). El pacto de gobierno, que incluye la polémica ‘prioridad nacional’ de VOX, define el arranque de - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este miércoles que la llegada del diputado Jorge Pueyo trae una CHA "antisistema, que va a copiar lo peor de Podemos", y le ha advertido: "Así le fue a Podemos y así tiene toda la pinta de que les va a ir a ustedes".

En su réplica al portavoz aragonesista, le ha reprochado su ausencia en el acto institucional del pasado 23 de abril, Día de Aragón, algo que cree que ha traído "de Madrid" porque "es lo que hacen los partidos independentistas el día de la Constitución". "Usted ha visto que si acude a ese acto como uno más no tiene protagonismo y a usted lo que le gusta es el foco", ha sentenciado, calificándolo de "una falta de respeto absoluta a las instituciones".

El candidato a la investidura ha achacado esta actitud a que Pueyo hace "seguidismo" del líder de ERC, Gabriel Rufián, a quien ha definido como "lo peor que hay en política de este país" ya que es "un independentista" y "un golpista que ha intentado romper con la Constitución y con la democracia".

Pese al buen resultado electoral de CHA, que ha doblado su representación en la Cámara autonómica, Azcón le ha recordado que representa "a una minoría de los aragoneses". "Usted está muy contento de sus seis diputados, imagínese yo de mis 26", ha dicho, recordando que "nunca en la historia de esta Comunidad la izquierda ha tenido menos respaldo en las urnas".

Tras expresar que, después de que el portavoz de CHA les haya llamado "fascistas" en otras comparecencias, no sabe qué clase de debate mantener, ha analizado el ciclo político de la formación aragonesista, afirmando que "a CHA le va bien cuando al PSOE le va mal".

EL ÉXITO DE CHA ES "EL FRACASO DEL PSOE"

Azcón ha subrayado que el voto a CHA es "el fracaso del PSOE" y "el voto muleta del PSOE", un voto "refugio". "No es su éxito, es el fracaso del Partido Socialista", ha remachado.

Del mismo modo, ha augurado que en el momento en el que gestionan "se pegan el batacazo electoral" porque lo que se les da bien es la oposición, y ha recordado al exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Gaspar, o "cuando han gestionado la vivienda".

"El nacionalismo aragonés es un fracaso", ha sostenido, en contraste con otras comunidades donde el nacionalismo de izquierdas tiene resultados positivos, como Galicia o Cataluña con BNG y ERC, pero CHA va a seguir siendo "una fuerza minoritaria como sigan haciendo la política que están haciendo".

La formación aragonesista, ha continuado, es "la alfombra del Partido Socialista, el bastón que siempre sabe el PSOE que se puede apoyar", al que hace "seguidismo" aunque "no defienda a Aragón". "Se va a tragar lo que se tenga que tragar", ha aseverado.

Azcón ha puesto como ejemplo la nieve, comparando la posición tradicionalmente contraria de CHA a los proyectos de unión de estaciones cuando luego lo que hacen es "arrodillarse ante el Partido Socialista" cuando comparten gobierno y, en el caso del Congreso de los Diputados, apoyar "al PSOE más corrupto de la historia".

Después de recordarle que CHA votó a favor de la ley de los Planes de Interés General de Aragón (PIGA), que ha criticado previamente Pueyo por las rebajas fiscales de las que se benefician empresas extranjeras: "Ustedes se inventaron las bonificaciones fiscales".

Ha afeado también a Pueyo que hable de privatizaciones cuando la partida presupuestaria destinada a la sanidad privada es "exactamente" la misma que votó CHA en las últimas cuentas del cuatripartito.

"QUEDARÁ COMO UN MENTIROSO"

En respuesta a la afirmación de Pueyo de que "odian Aragón", el candidato del PP ha contestado si "se cree que los aragoneses son tontos" y les votan pese a odiar Aragón: "Como nos hemos caracterizado por el odio a esta tierra, nosotros tenemos 26 diputados y usted seis", ha ironizado.

Azcón ha asegurado que la primera intervención del portavoz aragonesista en el Parlamento autonómico se recordará por centrarse "en la mentira y en el insulto" y "quedará como un mentiroso".

Sobre el trasvase del Ebro, ha respondido que este proyecto sólo "está en su cabeza": "Yo nunca apoyaré el trasvase del Ebro".

En cuanto a las lenguas, ha dicho que a las modalidades lingüísticas no les van a llamar "como usted quiera ni mucho menos como quieran los catalanes". "Para nosotros, en Fraga se habla 'fragatí' y, por supuesto, se habla 'maellano'. Si usted quiere llamarlo catalán, pues es su problema, pero nosotros vamos a llamarlo como creemos que se tiene que llamar", ha defendido, antes de afirmar que "el problema es que es catalanista".

En este sentido, ha avanzado que el Instituto del Catalán de Aragón "va a desaparecer porque no sirve para nada" y le ha animado a convocar una manifestación en su defensa a ver si "inunda las calles". "Evidentemente puede que haya cuatro de sus seguidores que le aplaudan, pero la inmensa mayoría de los aragoneses van a ver cómo ese instituto desaparece y no hay absolutamente nadie que lo vaya a echar en falta", ha finalizado.