Quinto consolida el certamen 'Punto Final' como un referente nacional de creación artística sobre la muerte

Dividido en tres disciplinas diferentes, cortometraje, fotografía y cuento, este certamen ya se ha consolidado como un espacio de creación artística. - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento presenta la sexta edición del concurso con las categorías de cortometraje, fotografía y cuento

QUINTO (ZARAGOZA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Quinto ha presentado este martes la sexta edición del Certamen Artístico Multidisciplinar 'Punto Final' una iniciativa cultural que invita a artistas de toda España a reflexionar sobre la muerte a través del cortometraje, la fotografía y el cuento, y que se ha consolidado como uno de los proyectos más singulares impulsados desde el medio rural aragonés. El plazo de presentación de obras permanecerá abierto hasta el próximo 30 de agosto y la gala de entrega de premios se celebrará el 31 de octubre, coincidiendo con la víspera de Todos los Santos.

La presentación, celebrada en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), ha contado con la participación de la diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín; el alcalde de Quinto, Jesús Morales y, Jesús Porroche el concejal de Cultura.

Durante su intervención, Cristina Palacín ha destacado que iniciativas como esta demuestran que los pequeños municipios también pueden convertirse en referentes culturales y turísticos mediante proyectos innovadores. "Punto Final es un magnífico ejemplo de cómo los ayuntamientos pequeños generan estrategias para dar a conocer de un modo positivo sus municipios, aumentar la calidad de vida de sus habitantes y reforzar la autoestima de quienes viven en ellos", ha afirmado.

La diputada ha subrayado que el certamen forma parte de la estrategia desarrollada por Quinto para dar proyección al Museo de las Momias, un espacio que, ha señalado, ha sabido combinar patrimonio, creatividad y turismo para atraer visitantes y talento. En este sentido, ha confiado en que la nueva edición vuelva a ser un éxito de participación y continúe posicionando al municipio como un referente cultural.

UN PROYECTO NACIDO DEL MUSEO DE LAS MOMIAS

El alcalde de Quinto, Jesús Morales, ha contextualizado el certamen dentro de una estrategia cultural iniciada hace más de una década para convertir el patrimonio histórico del municipio en una herramienta de desarrollo social y económico.

"Hace once años tuvimos claro que parte del desarrollo de nuestro municipio debía pasar por la cultura, el arte y la recuperación de nuestra historia para generar bienestar entre los vecinos y nuevas oportunidades de crecimiento turístico", ha explicado.

Morales ha recordado que el origen de todo el proyecto se encuentra en el descubrimiento de los cuerpos momificados hallados en la antigua iglesia de la Asunción y en la creación, en 2018, del Museo de las Momias. Desde entonces, ha indicado, el espacio ha recibido más de 45.000 visitantes y ha servido como punto de partida para otras iniciativas culturales como las recreaciones históricas, las rutas por las trincheras de la Guerra Civil, el proyecto de muralismo 'Retrospectiva' o el programa conjunto 'Reconstruyendo la Historia'.

El alcalde ha señalado que todos estos proyectos persiguen un mismo objetivo: "Reconstruir la historia pasada para generar oportunidades de presente y futuro". Una estrategia que, según ha recordado, fue reconocida en la Copa España Creativa 2025, donde obtuvo el Premio del Público y el accésit del jurado profesional.

Morales ha explicado que el certamen nació durante la pandemia tras comprobar que las personas que visitaban el museo afrontaban el fenómeno de la muerte desde perspectivas muy diferentes. "Vimos que cada visitante entendía la muerte de una manera distinta y pensamos que debíamos darles voz para que pudieran expresar esa visión mediante la fotografía, el relato o el cine", ha señalado.

UN ESPACIO PARA REFLEXIONAR SIN TABÚES

El concejal de Cultura, Jesús Porroche, impulsor del certamen, ha asegurado que el principal objetivo de 'Punto Final' no es únicamente premiar obras artísticas, sino crear un espacio de encuentro y reflexión compartida.

"Queríamos abrir un lugar donde la gente pudiera mostrar cómo entiende, vive y afronta la muerte", ha explicado. Según ha recordado, el éxito de las primeras ediciones llevó incluso a reducir el ámbito del certamen, que pasó de ser internacional a limitarse a participantes residentes en España para poder mantener la cercanía entre organización y autores.

Porroche ha insistido en que la gala del 31 de octubre pretende ser una experiencia colectiva en la que finalistas, ganadores, vecinos y organización puedan convivir y debatir sobre un asunto que continúa siendo un tabú en buena parte de la sociedad. "No queremos que sea simplemente un concurso donde alguien envía una obra y espera un premio; buscamos crear una conexión entre artistas y público para hablar de la muerte desde muchas perspectivas", ha remarcado.

Como principal novedad de esta edición, el certamen colaborará con el Fórum Panasef, impulsado por la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, que trabaja para normalizar el diálogo sobre la muerte. Fruto de esa colaboración se organizará una exposición con fotografías premiadas en anteriores ediciones y la lectura pública de algunos de los relatos ganadores durante el encuentro que se celebrará en Tarragona los días 6 y 7 de octubre.

Asimismo, el Ayuntamiento mantiene conversaciones con la asociación Derecho a Morir Dignamente para desarrollar futuras actividades conjuntas y reforzar el carácter divulgativo del proyecto.

TRES DISCIPLINAS Y ACTIVIDADES PARALELAS

La sexta edición mantendrá las tres modalidades habituales --cortometraje, fotografía y cuento--, así como la dotación económica de los premios. En la categoría de cortometraje se concederán tres galardones de 700, 500 y 300 euros, mientras que fotografía y cuento repartirán premios de 300, 200 y 100 euros. Todas las modalidades contarán, además, con un Premio del Público dotado con 75 euros.

Los cortometrajes finalistas volverán a proyectarse antes de la gala para que los asistentes puedan elegir mediante votación popular al ganador de esta categoría, mientras que las fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición abierta al público, que también servirá para decidir el premio popular. En el caso de los cuentos, la elección corresponderá a los alumnos del taller literario del Aula de Adultos de Quinto.

La programación volverá a completarse con actividades paralelas, entre ellas un taller sobre el duelo dirigido por la psicóloga Carmen Bescós y una nueva edición del curso de creación de cortometrajes en un solo día, destinado especialmente a jóvenes del municipio.

Porroche ha concluido invitando a participar en una gala que, ha asegurado, combina reflexión y cultura con un ambiente cercano y participativo. "Tratamos un tema serio, pero no queremos que sea una noche lúgubre. Es una celebración hecha con mucho cariño por todo el pueblo y quienes nos visitan lo perciben desde el primer momento", ha afirmado.