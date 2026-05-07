Quirónsalud Zaragoza ofrece orientación a familiares de pacientes con demencia para afrontar la enfermedad

Archivo - El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza. - QUIRÓNSALUD - Archivo

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza acoge una nueva sesión informativa dirigida a familiares de pacientes con distintos tipos de demencia, con especial atención al alzhéimer. La charla, coordinada por el Servicio de Neurología, tendrá lugar el próximo 13 de mayo a las 11.00 horas.

Para asistir, los interesados deberán inscribirse previamente a través de la web de Quirónsalud Zaragoza, ya que el aforo es limitado.

Entre otros temas, el encuentro abordará cómo evoluciona la enfermedad, cuáles son los tratamientos disponibles y qué pautas pueden ayudar a manejar los síntomas cognitivos y conductuales. Además, la jefa del Servicio de Neurología, la doctora Belén Sánchez, ha afirmado que "se ofrecerá información sobre los recursos sociales y asistenciales a los que pueden recurrir las familias".

El alzhéimer no solo afecta al paciente, sino también a su entorno más cercano. El progresivo deterioro físico y cognitivo que provoca la enfermedad genera una gran carga emocional en quienes asumen su cuidado diario.

Por ello, la doctora Esther Sierra, neuropsicóloga del centro hospitalario, ha insistido en "la necesidad de que los cuidadores aprendan a reconocer los síntomas de agotamiento y estrés, así como en la importancia de apoyarse en redes familiares, sociales y profesionales".

FAMILIARES

María del Carmen Peribáñez es uno de los muchos familiares que conviven de cerca con el alzhéimer. Asistió a la anterior charla y ha asegurado que "este tipo de encuentros son muy útiles porque te explican la enfermedad, entiendes mejor lo que ocurre y aprendes cómo debes tratar a la persona que la padece".

"Por ejemplo, es esencial tener mucha paciencia e intentar orientarles cuando vemos que están desubicados. En lugar de preguntarles directamente, hay que guiarles hacia la respuesta", ha añadido, al tiempo que ha destacado que "la sesión informativa le permitió comprender que es fundamental no hacerles sentir culpables por no recordar las cosas, ni que ellos mismos se sientan así".

EL VALOR DEL ACOMPAÑAMIENTO

Desde el área de Neurología del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, además de ofrecer un diagnóstico precoz y especializado del alzhéimer, se busca acompañar a las familias a lo largo de todo el proceso, facilitándoles herramientas útiles y creando espacios donde puedan resolver dudas, recibir orientación médica y contar con apoyo psicológico.

En este sentido, la doctora Leyre Díaz de Cerio, neuróloga del hospital, ha indicado que "estos encuentros permiten mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de su familia, favorecen el autocuidado desde las primeras fases y ayudan a tomar decisiones significativas conforme avanza la enfermedad".

Según la Organización Mundial de la Salud, el alzhéimer es la forma de demencia más frecuente entre las personas mayores y representa entre el 60% y el 70% de los casos. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que provoca un deterioro progresivo de la memoria, el lenguaje, la conducta y otras funciones cognitivas, comprometiendo la autonomía del paciente en fases avanzadas.

Entre los primeros signos, suelen aparecer pequeños olvidos cotidianos, fallos de memoria o despistes cada vez más frecuentes, como no recordar una receta habitual, repetir varias veces la misma pregunta o mantener discursos reiterativos. También pueden producirse dificultades para encontrar palabras o cambios conductuales que pueden ser una manifestación temprana de la enfermedad.

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ofrece asesoramiento individualizado y apoyo psicológico tanto al paciente como a sus familiares, a través de un equipo multidisciplinar y tecnología avanzada. De este modo, se busca garantizar una atención integral y personalizada durante todas las etapas del proceso.