Rafael Guía: "El Gobierno de Aragón puede hacer bastante más por el territorio afectado por la transición justa"

El alcalde de Andorra, Rafael Guía, junto a la regidora municipal de Albalate del Arzobispo, éjar, Celia Trullén, y de Ariño, Carlos Ros. - PSOE TERUEL

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Teruel y alcalde de Andorra, Rafael Guía, entiende "por descontado" el apoyo del Gobierno de Aragón a las reivindicaciones de los alcaldes y la alcaldesa de las localidades del Nudo Mudéjar pero, de acuerdo con los primeros ediles socialistas de Albaltate del Arzbobispo, Ariño y Samper de Calanda, ha apuntado que el Gobierno de Jorge Azcón "puede hacer bastante más por el territorio afectado por la transición justa".

De esta forma, además de apoyar la petición de responsabilidades tanto a la empresa adjudicataria Endesa como al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), han trasladado a la vicepresidenta del Gobierno autonómico la necesidad de "arrimar el hombro" ante las consecuencias del cierre de los complejos minero eléctricos.

Ha pedido proyectos empresariales, "igual que se llevan a otras zonas", más ayudas o el desarrollo de infraestructuras. "Durante estos tres años de gobierno del PP, durante un año también con Vox, no ha habido ninguna iniciativa industrial ni de apuesta por estas comarcas", ha dicho Guía recalcando la posibilidad de utilizar "instrumentos muy válidos" como el Fondo de Inversiones de Teruel o los Fondos de Transición Justa que llegan de la Unión Europea y gestiona el Gobierno de Aragón y que, ha afirmado, "deberían contemplar al menos una discriminación positiva en cuanto a las localidades afectadas directamente por los cierres de los complejos minero eléctricos".

Los representantes del PSOE han destacado que los proyectos empresariales que ya están en funcionamiento o a punto de arrancar y que están creando empleo en la zona, como JV20 Forest, Forgasa o la ampliación de Oxaquim, llegaron de la mano del Ejecutivo autonómico que lideró el PSOE bajo la presidencia de Javier Lambán o dependen exclusivamente de la iniciativa municipal.

El Ejecutivo de Jorge Azcón, en cambio, no ha presentado ni un solo proyecto más allá de un futuro centro de datos de La Puebla de Híjar, incluido dentro de un plan de implantación de Amazon en toda la Comunidad "y que plantea incógnitas medio ambientales y de generación de empleo".

Guía, además, ha señalado que el Gobierno de Aragón podría tener "mejor disposición" sobre proyectos como la mejora y asunción en la red autonómica de la pista minera que unen Andorra y Ariño o con la construcción y puesta en marcha de un "proyecto tractor" como sería el apartadero ferroviario en la línea que llegaba hasta la antigua Central Térmica desde Samper de Calanda. "Que serviría para sacar todo el producto endógeno de la zona, quitándonos el tráfico pesado de camiones y la huella de CO2".

CRÍTICAS A VOX

Desde el PSOE reclaman no pedir solo explicaciones al Miteco y señalar también a Endesa, pues son sus responsables quienes han decidido reducir la potencia de su proyecto en torno a los 400MW "y no el Ministerio, como nos quieren hacer creer desde el PP, porque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) autorizó más de 800MW" han dicho, pidiendo a la empresa proyectar alternativas a esa reducción.

Por último, Rafael Guía ha rechazado los argumentos "negacionistas y casi terraplanistas" que esgrimieron la semana pasada en Andorra los diputados autonómicos de Vox a cuenta de la DIA porque "el cumplimiento de la legalidad es fundamental y el desarrollo industrial debe ir de la mano del respeto al territorio. Pensar de otra manera es volver siglos atrás", ha dicho.

El secretario general del PSOE Teruel se ha preguntado si, "al igual que en otros muchos temas", el PP también "ha asumido los postulados de Vox" en cuanto a la regulación medioambiental, "pues en su visita a Andorra también criticaron "las limitaciones" de la DIA. "¿Qué es exactamente lo que proponen? ¿Abogan por declaraciones previas a la medida de los proyectos?", ha apuntado.